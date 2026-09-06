Poner una cuchara en la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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La humedad representa uno de los problemas más comunes en numerosos hogares, especialmente durante las temporadas más frías o en aquellas residencias con poca ventilación. Cuando el vapor de agua se concentra en el aire, tiene la tendencia a condensarse en los cristales de las ventanas, propiciando la formación de moho, olores desagradables y manchas en las paredes y marcos.

Para mitigar esta dificultad, existen varios métodos caseros que pueden complementar la ventilación del hogar. Uno de los métodos más mencionados implica colocar una cuchara de metal sobre el marco de la ventana, técnica sencilla que tiene como objetivo reducir la cantidad de agua que se acumula en el cristal.

¿Cómo usar el truco de la cuchara para reducir la humedad en casa?

Este procedimiento no requiere materiales especiales y puede llevarse a cabo en cuestión de segundos.

Solamente se necesita:

Una cuchara metálica, preferiblemente de acero inoxidable.

Colocarla en el marco de la ventana.

Ajustar el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

Los expertos que sugieren este método sostienen que el metal contribuye a absorber parte de la humedad antes de que ésta se acumule sobre el vidrio.

Poner una cuchara en la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan Archivo El Cronista

¿Por qué una cuchara ayuda a reducir la condensación de forma sencilla?

La explicación se relaciona con un fenómeno físico.

Cuando el aire cálido y húmedo del interior de la vivienda establece contacto con una superficie fría, como el cristal de una ventana, el vapor de agua se transforma en diminutas gotas.

Debido a ser un excelente conductor del calor, el metal se enfría rápidamente y puede convertirse en un punto en el que parte de ese vapor se condense antes que sobre el vidrio. Como consecuencia, disminuye la cantidad de agua que permanece adherida a la ventana, así como el escurrimiento hacia el marco.

¿Qué riesgos causa el exceso de humedad en casa y cómo prevenirlo?

Disminuir la condensación puede ser esencial para evitar diversas consecuencias asociadas a la humedad, entre las cuales se encuentran:

El desarrollo de moho y hongos.

Manchas negras en paredes, techos y marcos.

Deterioro de la pintura y de superficies de madera.

Olores desagradables provocados por la humedad acumulada.

Aunque esta estrategia puede ser eficaz para reducir la condensación en ciertas circunstancias, no sustituye la necesidad de implementar soluciones tales como mejorar la ventilación, emplear un deshumidificador o corregir filtraciones y problemas estructurales cuando la humedad tiene un origen más profundo.