Los limpiaparabrisas son fundamentales para garantizar una buena visibilidad al conducir, y más cuando el día está lluvioso.

Sin embargo, con el uso cotidiano, sus gomas acumulan polvo, grasa y otros residuos que pueden dejar manchas sobre el vidrio, generar chirridos y reducir su eficiencia al usarlos.

Para evitar estos problemas, los especialistas de Michelin recomiendan realizar una limpieza frecuente de las escobillas con productos que no dañen el material.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran el agua caliente con jabón.

Cómo limpiar la goma del limpiaparabrisas con agua y jabón para evitar marcas en el vidrio

Según una guía publicada por Michelin, la suciedad que se acumula sobre el parabrisas también puede adherirse a las escobillas y afectar su funcionamiento.

El procedimiento para quitar la suciedad es sencillo y no requiere herramientas especiales:

Levantar las escobillas: separar los limpiaparabrisas del parabrisas para poder acceder a toda la superficie de las gomas. Preparar el producto de limpieza: elegir agua caliente con jabón. Utilizar un paño de microfibra: humedecerlo con el producto elegido y pasarlo sobre las escobillas. Frotar en la goma del limpiaparabrisas: presionar suavemente y limpiar de arriba hacia abajo hasta que el paño deje de presentar marcas negras. Enjuagar las escobillas: retirar los restos del producto de limpieza. Limpiar el parabrisas: utilizar un limpiacristales sin amoníaco o líquido limpiaparabrisas y otro paño de microfibra limpio. Revisar las articulaciones: limpiar las partes articuladas de las escobillas y aplicar un lubricante adecuado. Bajar los limpiaparabrisas: volver a colocarlos cuidadosamente en su posición original.

El método permite retirar los residuos acumulados en las gomas y mantener limpia la superficie de contacto con el vidrio.

Por qué los limpiaparabrisas dejan marcas negras y hacen ruido al funcionar

Limpiaparabrisas. Imagen creada con IA

Cuando las escobillas acumulan suciedad, pueden perder eficacia al retirar el agua del parabrisas . Esto provoca que queden rastros, manchas o zonas sin limpiar que dificultan la visibilidad durante la conducción.

Michelin explica que la suciedad del vidrio puede transferirse directamente a las gomas , por lo que mantener ambas superficies limpias es fundamental para evitar problemas durante su uso.

Los chirridos también pueden ser una señal de que las escobillas ya no funcionan correctamente. Si la goma perdió flexibilidad, está deformada o presenta signos de desgaste, puede dejar de deslizarse sobre el parabrisas.

Por eso, si después del mantenimiento continúan haciendo ruido, dejan marcas o no retiran correctamente el agua, es posible que necesiten un reemplazo.

Cada cuánto tiempo hay que limpiar y revisar los limpiaparabrisas del auto

Para prolongar la vida útil de las escobillas, Michelin recomienda revisar una vez al mes el estado de todos sus componentes.

La inspección debe incluir:

Los brazos de las escobillas.

Los conectores.

Las gomas.

Los flexores de muelle.

También es importante comprobar que las escobillas no estén torcidas y que ejerzan una presión adecuada sobre el parabrisas.

Según la compañía, la vida útil de los limpiaparabrisas es de aproximadamente un año, aunque puede variar según las condiciones de uso, el clima y el mantenimiento.