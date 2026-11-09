La limpieza periódica ayuda a retirar las acumulaciones que se forman con el uso cotidiano de la ducha.

EL cabezal de la ducha acumula con el tiempo restos de minerales presentes en el agua, que pueden obstruir sus pequeños orificios y afectar la presión y la distribución del chorro. Para eliminar estos depósitos, existe un método de limpieza que utiliza un ingrediente habitual en los hogares: el vinagre blanco.

Remojar el cabezal durante 15 minutos permite aprovechar la acidez del vinagre para ayudar a disolver las acumulaciones de sarro y facilitar su eliminación. La Universidad de Michigan recomienda mantenerlo sumergido entre 15 y 20 minutos, o hasta que los depósitos minerales se hayan desprendido.

Para realizar el procedimiento correctamente, es importante conocer cómo preparar el remojo, qué hacer si el cabezal no se puede desmontar y cómo retirar los residuos sin dañar sus componentes.

Para qué sirve remojar el cabezal de la ducha en vinagre durante 15 minutos

El cabezal de la ducha acumula con el tiempo depósito minerales provenientes del agua, especialmente cuando contiene altas concentraciones de calcio y magnesio. Estos residuos forman una capa de sarro que puede obstruir los pequeños orificios por donde sale el agua, alterar la distribución del chorro y reducir el flujo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), cuando el agua dura se calienta pueden formarse depósitos sólidos de carbonato de calcio que terminan obstruyendo tuberías y otros dispositivos.

El vinagre blanco puede ayudar a remover esas acumulaciones gracias a su acidez, que facilita la disolución de los depósitos minerales. La Universidad de Michigan, a través de su centro médico Michigan Medicine, recomienda sumergir los cabezales desmontables en vinagre blanco durante 15 o 20 minutos, o hasta que los residuos se hayan disuelto.

Los residuos minerales pueden afectar el funcionamiento del cabezal y dificultar la salida del agua. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo limpiar el cabezal de la ducha con vinagre blanco

Para realizar este procedimiento, primero se debe comprobar si el cabezal puede desmontarse y si el fabricante permite limpiarlo con vinagre. Si se puede retirar, basta con colocarlo en un recipiente con vinagre blanco hasta cubrir la zona de los orificios y dejarlo en remojo durante 15 minutos. Si no se puede desmontar, también es posible utilizar una bolsa de plástico resistente, llenarla con vinagre y sujetarla alrededor del cabezal para que los orificios queden sumergidos. Los CDC contemplan este método como una alternativa para remover las acumulaciones visibles.

Una vez transcurrido el tiempo, retirar el cabezal del recipiente o quitar la bolsa y enjuagarlo cuidadosamente con agua limpia para eliminar los restos de vinagre y los depósitos desprendidos. Si todavía quedan residuos en los pequeños orificios, se pueden retirar con un cepillo suave, siempre que el material del cabezal lo permita. Antes de volver a utilizarlo, conviene comprobar que esté correctamente colocado y seguir las indicaciones de mantenimiento del fabricante.