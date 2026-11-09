Este truco casero evita rociar químicos fuertes en zonas como la cocina o el baño, donde se busca una limpieza más amable.

Las manchas blancas y la costra que, con el tiempo, aparecen en los grifos del baño y la cocina son uno de los problemas de limpieza más molestos: no salen con un simple paño y vuelven una y otra vez. Por eso ganó popularidad un truco casero que las ataca de raíz y sin esfuerzo: rociar vinagre sobre las canillas. No es una ocurrencia sin sentido, sino que tiene una explicación química concreta.

Para qué sirve rociar vinagre sobre los grifos

Rociar vinagre sobre los grifos sirve para eliminar el sarro y las manchas de cal, esa costra blanca o grisácea que se forma alrededor de las canillas, en la base y en la salida del agua. También sirve para devolverles el brillo, ya que esos depósitos son los que opacan el metal. Es un método para limpiar y desincrustar los grifos sin tener que frotar con fuerza ni usar productos abrasivos que podrían rayarlos.

El truco no “tapa” la mancha: la disuelve. Esa costra blanca es, en realidad, sarro, es decir, carbonato de calcio, un mineral que el agua “dura” (rica en calcio) va dejando sobre las superficies a medida que se seca. El vinagre, por su parte, contiene ácido acético, un ácido suave que reacciona con el carbonato de calcio y lo descompone.

Al aplicarlo, el ácido ataca la cal, la ablanda y la despega del metal, de modo que después se retira con un simple paño, sin necesidad de rascar. Esa es la razón por la que el grifo vuelve a quedar liso y brillante.

Paso a paso: cómo hacer la mezcla en casa

El procedimiento es muy simple:

Mezclar vinagre blanco con un poco de agua en un rociador (puede usarse vinagre puro para el sarro más resistente).

Rociar directamente sobre el grifo , cubriendo bien las zonas con manchas blancas y la salida del agua.

Para la cal más incrustada, conviene envolver la canilla con un paño o papel embebido en vinagre y dejarlo actuar unos minutos, para que el ácido tenga tiempo de ablandar el depósito.

Retirar con un paño, frotando suavemente ; el sarro ya aflojado sale sin esfuerzo.

Enjuagar con agua para quitar los restos de vinagre y secar con un paño limpio, para que no queden nuevas marcas de agua.

Para la cal más incrustada, conviene envolver la canilla con un paño o papel embebido en vinagre y dejarlo actuar unos minutos. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el atractivo es doble. Por un lado, es económico y natural: usa un producto baratísimo que casi todos tienen en la cocina, en lugar de limpiadores antical comerciales.

Por el otro, es cómodo, porque hace el trabajo prácticamente solo: se aplica, se deja actuar y se retira, sin el esfuerzo de frotar una costra dura. A eso se suma que evita rociar químicos fuertes en zonas como la cocina o el baño, donde se busca una limpieza más amable.