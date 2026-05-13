Este miércoles, el delantero argentino Lautaro Martínez jugará con el Inter de Milán la final de la Coppa Italia ante Lazio en Roma, donde buscará coronarse otra vez en esta temporada, antes del comienzo del Mundial de Fútbol 2026. El “Toro” es uno de los grandes líderes de este equipo tras convertir 21 goles en 38 partidos esta temporada. El dato curioso es que Martínez es un amuleto, ya que el equipo ganó en los últimos 19 partidos en el que convirtió goles. Los interesados en ver esta final, El horario del partido será: Según las apuestas, el candidato a ganar este partido es el Inter de Milán, que esta temporada se consagró como campeón de la Serie A y quiere lograr el doblete con la obtención de la Coppa Italia. La racha goleadora de Lautaro Martínez también es una posibilidad a los que muchos apostadores se aferran, ya que es uno de los grandes candidatos a abrir el marcador en el partido. Todo indica que el Inter de Milán es el máximo favorito a quedarse con el partido y, en consecuencia, quedarse con la Coppa Italia.