El Paris Saint-Germain ha vuelto a hacer historia. El empate 1-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena selló el pase a la final de la Champions League con un global de 6-5 a favor del equipo parisino. La gesta ha desatado una ola de elogios hacia Luis Enrique, el entrenador asturiano que desde 2023 ha transformado por completo el proyecto deportivo del club francés. El primero en tomar la palabra fue Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y representante de Qatar Sports Investments (QSI), el fondo soberano que controla el club. En una entrevista conjunta con Luis Enrique para CBS Sports tras el final del encuentro, el qatarí no escatimó en calificativos. “Es realmente el mejor activo, el mejor, mi mejor decisión. Hablé durante los últimos 15 años para ficharlo”, afirmó Al-Khelaïfi. El presidente del PSG fue más allá de los elogios habituales y colocó al entrenador en una dimensión que trasciende el club. “Honestamente, este entrenador hizo una revolución en el fútbol. No solo en el Paris Saint-Germain, sino también en el fútbol. Lo que hace y lo que él cree... Estoy muy orgulloso de él. Es realmente el mejor entrenador del mundo”, subrayó, según recogió ESPN. Las palabras de Al-Khelaïfi no son nuevas. Ya en abril había elogiado la estructura deportiva del club, que incluye también al director deportivo Luis Campos: “Lo tienen todo. Hacen un trabajo fantástico. La filosofía que ellos tienen, lo buenas personas que son, son el paquete completo, en los momentos buenos y malos”, declaró entonces. Sobre Luis Enrique en particular añadió: “Es una de las personas más positivas que he conocido en mi vida. Puede estar triste, pero siempre motiva”. El técnico asturiano, que cumplirá 56 años este viernes, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro con la euforia contenida que lo caracteriza. Será su tercera final de Champions como entrenador, después de ganarla con el Barcelona en 2015 y con el PSG en 2025. “Tuvimos el peor sorteo, los rivales, todo al revés... Siempre nos ha faltado algún jugador respecto al equipo que ganó la Champions del año pasado. Y hemos competido de la misma manera”, explicó en los micrófonos de Canal+ Francia. Sobre el partido ante el Bayern, Luis Enrique reconoció algo inusual en su discurso: “No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles. Hemos merecido pasar”, declaró a Movistar. El técnico también quiso dejar claro que su confianza en el grupo no tiene límites: “¿Os acordáis lo que os dije cuando terminó la fase de grupos? Dije que no veía a ningún equipo mejor que el mío. Todo el mundo me criticó. No me equivoqué”, afirmó en rueda de prensa, según AS. El próximo 30 de mayo, el PSG se enfrentará al Arsenal en Budapest en busca de su segundo título europeo consecutivo. Los Gunners eliminaron al Atlético de Madrid en semifinales y llegan a la cita con una temporada que podría ser histórica, aún en lucha por la Premier League. Luis Enrique no esquivó el duelo con Mikel Arteta y lo afrontó con una mezcla de respeto y afecto personal. “A Mikelito le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros en el Barcelona. Ha creado un gran equipo, se ve qué tipo de entrenador es. Será muy difícil, pero confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar”, declaró al término del partido, según Mundo Deportivo. El asturiano también lanzó un aviso antes de la cita: “Hicimos la historia el año pasado, queremos continuar y seguro que daremos guerra”. Y desde el lado del Arsenal, el reto es igual de claro: buscar el primer título europeo de su historia ante un campeón vigente en plena forma. Cuando Luis Enrique llegó al PSG en 2023, heredó un equipo construido alrededor de grandes individualidades pero sin una identidad colectiva clara. Tres años después, el club ha ganado la Champions, ha recuperado terreno en la Ligue 1 y ha construido un vestuario con una mentalidad diferente. Sin Mbappé, sin Neymar y sin los grandes nombres que dominaban la era anterior, el PSG de Luis Enrique ha demostrado que el colectivo puede más que las estrellas individuales. Al-Khelaïfi lo llama revolución. Los resultados le dan la razón.