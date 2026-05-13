El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida que impactará directamente sobre el acceso a los estadios de fútbol en todo el país. A partir de ahora, las personas que incumplan con el pago de la cuota alimentaria podrán ser incorporadas al sistema de restricciones de ingreso administrado por Tribuna Segura. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a aplicarse cuando exista una orden judicial o administrativa vigente. Con la nueva normativa, las personas registradas como deudores alimentarios podrán quedar impedidas de entrar a espectáculos futbolísticos. La restricción alcanzará específicamente a quienes: La incorporación de este nuevo supuesto modifica el régimen de Restricción de Concurrencia Administrativa que ya utilizaba el programa Tribuna Segura. La medida se aplicará a través de los controles de ingreso utilizados en estadios de fútbol de todo el país. Según aclaró el Ministerio de Seguridad, la prohibición permanecerá vigente mientras continúe la situación que originó la sanción. Es decir, la persona seguirá bloqueada dentro del sistema hasta regularizar su situación o hasta que la Justicia deje sin efecto la medida. Desde la cartera de Seguridad explicaron que en los últimos meses comenzaron a recibir numerosos pedidos judiciales para incorporar deudores alimentarios a la base de datos de Tribuna Segura. Según señalaron oficialmente, distintas jurisdicciones ya venían utilizando restricciones de acceso a estadios como mecanismo complementario para presionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. La resolución también menciona antecedentes en: En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la normativa vigente ya contemplaba restricciones para personas incluidas dentro del Registro Público de Alimentantes Morosos. La provincia de Salta también cuenta con legislación específica que impide el ingreso de deudores alimentarios a eventos deportivos y espectáculos pagos. Ahora, el Gobierno nacional incorporó formalmente esta causal al sistema de Tribuna Segura. Además de los deudores alimentarios, el régimen sigue alcanzando a personas vinculadas con: También podrán quedar alcanzados quienes representen un riesgo para la seguridad pública según las evaluaciones judiciales o administrativas correspondientes. La decisión generó repercusión porque amplía el alcance de Tribuna Segura más allá de la violencia en el fútbol. Mientras algunos sectores respaldan la utilización de restricciones para presionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, otros cuestionan la incorporación de sanciones vinculadas a cuestiones civiles dentro de controles de acceso a espectáculos deportivos. Con esta modificación, el Gobierno endureció el sistema de admisión a estadios y sumó un nuevo motivo que puede impedir el ingreso a las canchas argentinas.