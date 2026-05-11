Hay noches en el fútbol que trascienden el resultado. El 10 de mayo de 2026 en el Spotify Camp Nou fue una de ellas. El FC Barcelona ganó el Clásico ante el Real Madrid por 2-0 y se proclamó campeón de LaLiga EA Sports 2025/26, su vigésimo noveno título liguero. Pero la victoria quedó en un segundo plano ante lo que vivió su entrenador durante las horas previas al partido. Hansi Flick recibió esa misma mañana la llamada de su madre comunicándole el fallecimiento de su padre, que tenía 81 años. Pese al golpe, el técnico alemán decidió mantenerse al frente del equipo y dirigir el partido más importante de la temporada. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la historia reciente del fútbol español. Flick tuvo durante horas una pregunta en la cabeza antes de saltar al campo. En la rueda de prensa posterior al partido, visiblemente emocionado, la explicó con una claridad que dejó en silencio la sala de prensa del Camp Nou. “Esta mañana me llama mi madre y me dice que mi padre había fallecido. Pensé: ¿qué hago? ¿Lo digo? Para mí el equipo es como una familia y decidí compartirlo con los jugadores”, relató el entrenador. La reacción del vestuario fue inmediata: la plantilla pidió disputar el encuentro con un brazalete negro en señal de duelo y el estadio guardó un minuto de silencio antes del pitido inicial que emocionó al propio Flick en el banquillo. “Lo que hicieron después fue increíble. Nunca olvidaré ese momento”, añadió. Tras cada gol del Barcelona, todo el plantel corrió hacia el área técnica para abrazar colectivamente a su entrenador. El encuentro comenzó con un ambiente de gala. El Camp Nou registró su mejor entrada hasta la fecha con 62.213 espectadores y la grad de animación al completo. Un mosaico con la palabra Força Barça abrió la noche. El primer gol llegó de la bota de Marcus Rashford, que firmó un golazo de falta directa para el 1-0. El segundo fue de Ferran Torres, que abrazó a Flick levantándole del suelo en el momento del abrazo. El resultado final fue 2-0 y el título llegó con tres jornadas aún por disputar, con 91 puntos en el casillero, fruto de 30 victorias, un empate y apenas cuatro derrotas. En el micrófono tras el partido, Flick habló en catalán para arrancar: “Bona nit, culers”. Después continuó en inglés. “Ha sido un día duro... pero nunca lo olvidaré”, afirmó. El entrenador tuvo palabras de agradecimiento para todos los estamentos del club: “Quiero dar las gracias a mi staff, a la plantilla, a la directiva, a la afición. Lo más importante es que estoy muy orgulloso de este equipo. Gracias por su voluntad, por su energía”. También valoró la evolución táctica del equipo respecto a la temporada anterior: “No marcamos tantos goles como el año pasado, pero hemos estado mejor en defensa”, señaló. Flick también mencionó a los jóvenes que han sido parte del proyecto: “Cuando veo a todos los jóvenes que tenemos es increíble, Pau, Gerard, Eric...”, dijo con orgullo. Y miró al futuro con ambición: “Podemos llegar a los 100 puntos y ese es nuestro objetivo. Pero los jugadores se merecen celebrarlo”. El Clásico llegó en un momento especialmente delicado para el conjunto blanco. La pelea entre Tchouaméni y Valverde en el vestuario había sacudido el ambiente interno días antes, y la temporada sin títulos empuja a una reestructuración que pocos imaginaban al inicio del curso. La escasa autoridad de Álvaro Arbeloa en el banquillo, la actitud de Kylian Mbappé y la salida de Xabi Alonso como entrenador son los ejes de un debate que se intensificará en las próximas semanas. En el plano goleador, la diferencia entre ambos equipos también es preocupante: el tercer máximo goleador del Madrid en Liga es Federico Valverde con apenas 5 goles, mientras que el Barça tiene seis jugadores por encima de esa cifra.