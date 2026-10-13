En esta noticia Nuevo paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios estatales

Este jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un nuevo paro nacional que paralizará la gestión pública durante toda la jornada en reclamo por la derogación del DNU 70/2023.

Así lo confirmó este martes la dirigencia del sindicato, presidido por Rodolfo Aguiar. La medida de fuerza durará 24 horas y será acompañada de movilizaciones en todo el país: en CABA, ATE marchará al Congreso a partir de las 13:30 horas, mientras que las protestas se replicarán también en las principales ciudades de todas las provincias.

La movilización se da en el marco de la convocatoria de la oposición a una sesión especial en Diputados el mismo jueves para derogar el Decreto 70/2023. Ocurre días después de que la Corte Suprema restableciera de forma provisoria los cambios a la Ley de Tierras dispuestos en este.

ATE se sumará así a una nueva Marcha Federal Universitaria en reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento y al reclamo por la Ley de Tierras, todas cuestiones que tratará el Congreso este jueves en una jornada de alta tensión.

Así, ATE se suma a una movilización de la que participarán diferentes espacios políticos, gremios y asociaciones civiles: el peronismo, el radicalismo, la izquierda, la UTEP y la CTA ya confirmaron que se sumarán a las protestas masivas hacia el Congreso.

El estudio fue elaborado por la Secretaría de Género y Diversidad de ATE

“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”, apuntó Aguiar en el comunicado de la entidad. “Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, criticó.

“No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos, pretenden hacerlo por decreto”, agregó.

El referente gremial llamó al Decreto 70/2023, sancionado a inicios de la gestión de Javier Milei, “un delivery para las grandes corporaciones”.

“Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto”, advirtió. Y enumeró: “No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”.

Nuevo paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios estatales

Según el comunicado del gremio, el paro generalizado de los trabajadores del Estado paralizará casi todos los servicios públicos nacionales.

Así, este jueves “sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores”, aclaró ATE.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará también los vuelos sanitarios y de Estado, mientras que PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias .

Rodolfo Aguiar, líder de ATE, acusó al Gobierno de prohibir el derecho de huelga.

En contraste, este jueves los siguientes servicios se verán afectados por el paro de 24 horas de ATE:

Recolección de residuos;

auxiliares de educación;

guardia urbana;

migraciones;

controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa;

radiooperadores de medios públicos;

personal de manejo de incendios forestales;

agentes de tránsito;

controladores aéreos;

la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT);

el mantenimiento de plantas nucleares.

Los servicios públicos provinciales y municipales también se verán afectados por la movilización nacional de ATE. En este sentido, la entidad destacó que “cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta”.