Es habitual encontrar en muchas casas latas viejas de dulce de batata o membrillo que quedaron guardadas después de consumir el producto. Durante generaciones, estos recipientes incluso fueron reutilizados para preparar bizcochuelos y otras recetas, como una alternativa casera a los moldes tradicionales.

Sin embargo, que una práctica sea habitual no significa que sea segura. Las latas de dulce no fueron fabricadas para cocinar alimentos, sino para conservarlos, y sus materiales y recubrimientos responden a esa función específica.

Por qué no hay que usar las latas de dulce en el horno

El principal problema está en que estas latas pueden estar fabricadas con hojalata u otros metales y contar con recubrimientos internos, como barnices o resinas, que fueron pensados para el contacto con alimentos durante su almacenamiento, pero no necesariamente para las temperaturas de cocción.

Al someterlas al calor del horno, esos materiales pueden degradarse y liberar sustancias que no deberían entrar en contacto con los alimentos. Por eso, aunque la lata parezca resistente y pueda soportar altas temperaturas, no es un recipiente diseñado específicamente para hornear.

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Qué moldes sí se pueden usar

Para preparar un bizcochuelo u otra receta en el horno, lo recomendable es utilizar recipientes fabricados específicamente para la cocción, como moldes de aluminio, silicona o vidrio templado. Estos materiales están diseñados para soportar las temperaturas del horno y permiten una distribución adecuada del calor.

Las viejas latas de dulce, en cambio, pueden tener una segunda vida fuera de la cocina. Su estructura resistente permite reutilizarlas para diferentes proyectos domésticos sin necesidad de descartarlas.

Cómo reutilizar las latas viejas

Una de las opciones más sencillas es convertirlas en organizadores para el hogar. Después de limpiarlas y comprobar que no tengan óxido ni partes deterioradas, pueden utilizarse para guardar elementos de costura, herramientas pequeñas u otros objetos.

También pueden transformarse en macetas, centros de mesa o portalamparas, e incluso decorarse con tela o pintura antihumedad para adaptarlas a distintos espacios.

De esta manera, las tradicionales latas de dulce pueden seguir siendo útiles durante mucho tiempo, pero es mejor mantenerlas alejadas del horno y reservar su reutilización para manualidades, decoración u organización del hogar.