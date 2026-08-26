El vinagre blanco y el vinagre de manzana comparten un ingrediente fundamental: el ácido acético. Sin embargo, sus características, composición y usos son diferentes. Mientras el primero suele ser una alternativa económica para la limpieza del hogar, el segundo es más costoso y se consume principalmente por sus posibles beneficios nutricionales.

Vinagre blanco o vinagre de manzana: en qué se diferencian y cuál conviene comprar Imagen generada con Gemini IA

De hecho. el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) indica que este último podría tener efectos moderados sobre el control de la glucosa y, en menor medida, sobre el peso corporal.

Vinagre blanco y de manzana: ¿cuál es la diferencia?

Ambos productos contienen ácido acético, responsable de su sabor ácido y de algunas de sus propiedades antimicrobianas. No obstante, la concentración puede variar.

El vinagre blanco destilado suele contener entre 5% y 7% de ácido acético, mientras que el de manzana presenta aproximadamente entre 4% y 6%.

La principal diferencia está en los componentes adicionales. El vinagre de manzana conserva ciertos minerales provenientes de la fruta, mientras que el proceso de destilación del vinagre blanco hace que prácticamente no contenga estos nutrientes.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 100 gramos de vinagre de manzana aportan alrededor de 73 miligramos de potasio, además de pequeñas cantidades de calcio, magnesio y fósforo.

¿Para qué sirve el vinagre blanco?

Por sus características, el vinagre blanco destilado suele utilizarse principalmente para tareas de limpieza.

Puede ayudar a eliminar grasa, restos de jabón y determinados olores en superficies como baños, cocinas y vidrios. También puede aplicarse en encimeras, regaderas, pisos duros y algunos electrodomésticos.

El vinagre de manzana, en cambio, no resulta tan conveniente para estas tareas. Su tonalidad ámbar y los sedimentos que puede contener hacen que exista riesgo de manchar superficies claras o telas, además de que podría obstruir algunos pulverizadores.

¿El vinagre de manzana tiene beneficios para la salud?

El CIAD señala que su consumo podría generar beneficios moderados en el control de la glucosa en sangre y, en menor medida, contribuir al manejo del peso.

Sin embargo, estas propiedades todavía no cuentan con evidencia científica suficiente como para considerarlo un tratamiento . Tampoco reemplaza medicamentos ni indicaciones médicas.

En caso de consumirlo, se recomienda diluirlo en agua. Una referencia habitual es utilizar una o dos cucharadas en un vaso de agua, evitando tomarlo puro o en ayunas, ya que puede irritar el esófago y afectar el esmalte de los dientes.