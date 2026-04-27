Marcelo Ramos, gerente general de comunicaciones de Ford Argentina, analizó el panorama actual de la industria automotriz en un contexto de transformación regulatoria y económica. Tras la aprobación de la reforma laboral y la firma del acuerdo de cooperación con Estados Unidos en febrero pasado, el sector experimentó cambios significativos en su estructura de costos. Ramos destacó cómo la eliminación del denominado “impuesto al lujo” y la mayor apertura comercial permitieron un reacomodamiento de precios en modelos emblemáticos, al tiempo que ratificó el compromiso de la compañía con la producción nacional en su planta de General Pacheco. Para el ejecutivo, el inicio de año arroja señales de optimismo basadas en la respuesta del mercado. “Estamos en un momento muy bueno para la marca. La industria, este año, se proyecta un poco por encima de la marca del año pasado, por encima de las 650.000 unidades. En este contexto, de la mano de nuestra línea de productos, estamos teniendo un año realmente promisorio en el inicio, con muchos productos performando muy bien, lo que da la pauta de la elección del consumidor“, señaló Ramos. Esta proyección de crecimiento se apoya en una estrategia global que Ford inició en 2019, cuando decidió volcar su operación exclusivamente hacia SUV, vehículos comerciales y Pick-ups. Respecto a este cambio de rumbo, Ramos resaltó la efectividad de la medida que dejó atrás la fabricación de sedanes y camiones para priorizar los segmentos comerciales, Pick ups y SUV. “Fue una decisión de cambio de negocio para hacernos fuertes en lo que somos mejores. Hoy miramos para atrás y nos damos cuenta de que fue la decisión correcta, porque cada uno de los productos está performando muy bien”, afirmó. Si bien reconoció que en la industria automotriz “nunca se sabe” si modelos históricos como el Focus o el Fiesta podrían regresar en el futuro, aseguró que la firma se mantendrá firme en su hoja de ruta actual, enfocada en los segmentos donde hoy concentra su negocio. El foco central de la conversación giró en torno a la competitividad y la baja de precios tras los cambios impositivos de marzo. Según Ramos, la combinación del acuerdo comercial con Estados Unidos y la quita del impuesto interno generó un escenario disruptivo para modelos importados como el Ford Mustang, la Bronco V6 y la Serie F. “Se dieron una serie de efectos, porque no solo fue el acuerdo comercial entre los países lo que habilitó este reacomodamiento de precios sino la eliminación del impuesto interno”, detalló. En sintonía con la macroeconomía, Ramos observó una desaceleración en la dinámica de ajustes mensuales. “Lo que está pasando en el mercado, hace ya dos o tres meses, se están dando meses de precios muy estabilizados. Abril fue el tercer mes con precios estables, incluso con algunos precios a la baja en versiones puntuales, así que entiendo que ese será el escenario hacia adelante", vaticinó. Para que esta estabilidad se traduzca en ventas concretas, la marca apuesta fuertemente a las herramientas de financiación. “La financiación es muy importante para la industria, apostamos a que esto se mantenga y se nivele para llegar a la proyección de la industria. Tenemos variados tipos de financiación, pero los que se destacan son la tasa cero, 12, 18 o 24 meses, dependiendo el formato y los montos financiados. Aspiramos a que cada cliente encuentre la financiación para sus necesidades", explicó. Además, la producción local sigue siendo el pilar de Ford en el país. La planta de General Pacheco atraviesa un proceso de modernización con una inversión total en el ciclo de la nueva Ranger que alcanzará los u$s 870 millones, incluyendo el desembolso de u$s 170 millones anunciado recientemente para ampliar la gama. “Tiene que ver con la llegada de dos nuevos modelos basados en una motorización naftera, es la versión Tremor de Ranger y una versión electrificada; una híbrida enchufable“, confirmó. Esta transformación busca no solo abastecer el mercado interno, sino competir en el plano global: “Realmente estamos compitiendo con cualquier otra planta donde se produce la Ranger en el mundo. En Pacheco tenemos mucho foco en la eficiencia, en traer productos que el consumidor quiera y valore".