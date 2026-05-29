Ni milanesa ni asado ni pizza | Cuál es el plato más elegido por los argentinos, según el último de Pedidos Ya

Durante junio, la provincia de Buenos Aires se convierte en escenario de tres celebraciones que combinan gastronomía, turismo rural y tradición productiva. General Lavalle homenajeará a la torta negra, Brandsen pondrá en el centro a los pastelitos criollos y Azul reunirá a productores apícolas de todo el país en una nueva edición de la Expo Miel. Entre hornos a leña, recetas familiares y colmenas, las fiestas buscan revalorizar la identidad de los pueblos bonaerenses y atraer visitantes durante los fines de semana largos de invierno.

La Fiesta de la Torta Negra llega a General Lavalle

A 310 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, General Lavalle celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio la 8° Fiesta Regional de la Torta Negra. El evento, con entrada gratuita y epicentro sobre la avenida Mitre, reunirá a panaderías locales, artesanos, propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y visitas guiadas.

El gran protagonista será la histórica Panadería Del Pueblo, fundada en 1959 por Antonio Latchuk y convertida con los años en un símbolo gastronómico de la región. Actualmente en manos de la tercera generación familiar, el negocio mantiene viva la receta original de la clásica torta negra lavallense, elaborada con una masa apenas salada y cubierta con abundante azúcar negra.

General Lavalle celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio la 8° Fiesta Regional de la Torta Negra.

“Probar una de nuestras tortas negras es saborear una parte de la historia”, resumió Jorge Latchuk, quien hoy sostiene el legado junto a su hermano Lucas. Gran parte de la producción continúa realizándose en horno a leña y, durante las fechas de mayor demanda, llegan a cocinar más de 150 docenas por día. Además de las tradicionales tortas negras, la panadería ofrece galletas de campo, budines artesanales y productos típicos de la panificación criolla.

Gómez celebra la Fiesta del Pastelito con música y cocina criolla

El domingo 7 de junio, desde las 10 de la mañana, la localidad de Gómez, en el partido de Brandsen, será sede de la 4° Fiesta del Pastelito. El predio de la estación ferroviaria reunirá puestos gastronómicos, artistas locales, artesanías y propuestas folklóricas en una jornada pensada para toda la familia.

Uno de los principales atractivos será el Paseo del Pastelito, un espacio dedicado exclusivamente a la venta de pastelitos de distintos sabores y elaboraciones regionales. Además, se realizará el tradicional concurso al Mejor Pastelito y habrá bailes camperos y shows musicales durante todo el día.

Entre las emprendedoras destacadas aparece Aida Fillol, creadora de Abuela Iaia, un proyecto gastronómico que nació hace 15 años y que mantiene viva una receta heredada de su madre. “La masa y el sabor se me quedaron grabados desde chica. Después, cuando tuve mi familia, empecé a hacerlos para ellos”, recordó con nostalgia. Con apenas 360 habitantes, Gómez conserva el espíritu tranquilo de los pequeños pueblos rurales y suma propuestas turísticas vinculadas a estancias y escapadas de fin de semana.

Azul apuesta a la miel y consolida su perfil productivo

La actividad continuará el viernes 12 y sábado 13 de junio en Azul, donde se realizará la Expo Miel 2026 junto a la 37° Fiesta Provincial y la 28° Fiesta Nacional de la Miel. El encuentro tendrá lugar en la Sociedad Rural local y reunirá a más de 80 productores apícolas de diferentes regiones del país.

La exposición incluirá charlas técnicas sobre sanidad, trazabilidad, manejo de colmenas y comercialización, además de espacios destinados a microemprendimientos y nuevas tecnologías para el sector. El evento llega en un contexto de crecimiento para la apicultura argentina: durante los primeros ocho meses de 2025, las exportaciones del complejo apícola alcanzaron las 60.622 toneladas, el volumen más alto de los últimos siete años.

El evento llega en un contexto de crecimiento para la apicultura argentina.

Argentina ocupa actualmente el quinto puesto como productor mundial de miel y el cuarto lugar como exportador. En ese mapa productivo, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de colmenas y productores del país. Las mieles bonaerenses se destacan por su diversidad floral, que aporta diferentes aromas, colores y sabores según cada región.

Turismo gastronómico y tradición bonaerense

Las fiestas populares bonaerenses volvieron a consolidarse como una herramienta clave para impulsar el turismo interno y fortalecer las economías regionales. Entre recetas heredadas, productos artesanales y tradiciones transmitidas de generación en generación, estos encuentros ofrecen mucho más que gastronomía: muestran el entramado cultural y productivo que sostiene la vida de los pueblos del interior.

Las fiestas bonaerenses impulsan el turismo y fortalecen las economías regionales.

Desde las tortas negras de General Lavalle y los pastelitos caseros de Gómez hasta la producción apícola de Azul, cada celebración invita a descubrir sabores típicos y experiencias vinculadas a la identidad bonaerense. Más información sobre actividades y cronogramas puede consultarse en las redes oficiales de turismo de la provincia.