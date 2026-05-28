Ni milanesa ni asado ni pizza | Cuál es el plato más elegido por los argentinos, según el último de Pedidos Ya.

Tirar bicarbonato en el jardín y las macetas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hay un plato que superó a los clásicos nacionales y se quedó con el primer puesto en el ranking de pedidos online.

No es la milanesa, no es el asado y tampoco es la pizza. La hamburguesa es, según los datos de PedidosYa, la comida más elegida por los argentinos, y este 28 de mayo se celebra su día a nivel mundial.

Los números son contundentes: en Argentina se piden casi 3.500 hamburguesas por hora a través de la plataforma.

Cuántas hamburguesas se comen por año y quiénes piden más

En 2025, los argentinos pidieron más de 30 millones de hamburguesas por PedidosYa , lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior. En el primer trimestre de 2026, la demanda subió otro 7%.

A nivel regional, Argentina concentra más de la mitad de los 58 millones de unidades pedidas en América latina durante el último año.

El perfil de quien más pide es claro:

50% de los pedidos los hacen personas de entre 25 y 35 años

27% corresponde al rango de 18 a 25 años

17% lo representan usuarios de 35 a 45 años

El momento pico de consumo es el viernes a las 21 hs, y el 56% de los pedidos se realizan por la noche.

Qué ciudades lideran y cuáles son las hamburguesas más pedidas

En el ranking nacional por ciudad, Buenos Aires y el GBA encabezan la lista, seguidas por Rosario y Córdoba. El top 10 se completa con La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza y Salta.

Las cinco hamburguesas más elegidas, en orden, son:

Doble con queso.

Doble con cheddar.

Completa.

Con panceta y queso.

Simple con queso.

En cuanto a los acompañamientos, las papas fritas lideran sin competencia, seguidas por helado, patitas de pollo rebozadas, papas con cheddar y panceta, y ensalada.

La categoría creció también por la expansión de hamburgueserías de barrio, cervecerías artesanales y emprendimientos locales, que ampliaron la oferta más allá del fast food tradicional.