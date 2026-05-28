En esta noticia
Hay un plato que superó a los clásicos nacionales y se quedó con el primer puesto en el ranking de pedidos online.
No es la milanesa, no es el asado y tampoco es la pizza. La hamburguesa es, según los datos de PedidosYa, la comida más elegida por los argentinos, y este 28 de mayo se celebra su día a nivel mundial.
Los números son contundentes: en Argentina se piden casi 3.500 hamburguesas por hora a través de la plataforma.
Cuántas hamburguesas se comen por año y quiénes piden más
En 2025, los argentinos pidieron más de 30 millones de hamburguesas por PedidosYa, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior. En el primer trimestre de 2026, la demanda subió otro 7%.
A nivel regional, Argentina concentra más de la mitad de los 58 millones de unidades pedidas en América latina durante el último año.
El perfil de quien más pide es claro:
- 50% de los pedidos los hacen personas de entre 25 y 35 años
- 27% corresponde al rango de 18 a 25 años
- 17% lo representan usuarios de 35 a 45 años
El momento pico de consumo es el viernes a las 21 hs, y el 56% de los pedidos se realizan por la noche.
Qué ciudades lideran y cuáles son las hamburguesas más pedidas
En el ranking nacional por ciudad, Buenos Aires y el GBA encabezan la lista, seguidas por Rosario y Córdoba. El top 10 se completa con La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza y Salta.
Las cinco hamburguesas más elegidas, en orden, son:
- Doble con queso.
- Doble con cheddar.
- Completa.
- Con panceta y queso.
- Simple con queso.
En cuanto a los acompañamientos, las papas fritas lideran sin competencia, seguidas por helado, patitas de pollo rebozadas, papas con cheddar y panceta, y ensalada.
La categoría creció también por la expansión de hamburgueserías de barrio, cervecerías artesanales y emprendimientos locales, que ampliaron la oferta más allá del fast food tradicional.