Japón se posiciona, una vez más, en la cúspide del transporte ferroviario (foto: archivo).

En esta noticia Japón y la innovación en los trenes rápidos

Japón se posiciona, una vez más, en la cúspide del transporte ferroviario mundial mediante un ambicioso proyecto que promete marcar un hito significativo en el sector.

El país asiático está avanzando con la futura inauguración de un tren de alta velocidad, que superará la impresionante marca de 500 km/h, lo que permitirá conectar la capital con ciudades relevantes del interior en tiempos récord.

Se trata del Chuo Shinkansen, una línea que se sustenta en tecnología de levitación magnética superconductora, diseñada para revolucionar la movilidad interurbana, unirá Tokio con Osaka.

Inauguran un tren de alta velocidad que viajará a más de 500 km/h y unirá la capital con el interior (foto: archivo).

Japón y la innovación en los trenes rápidos

Desde la inauguración del primer Shinkansen en 1964, Japón se ha consolidado como un referente en innovación ferroviaria. Sus trenes bala no solo se distinguen por su velocidad, sino también por un récord de seguridad único, dado que operan bajo estándares de altísimo nivel.

Esto se debe a la implementación de sistemas avanzados de diseño y frenado automático ante terremotos, una característica esencial en un país con elevada actividad sísmica.

Con esta experiencia como fundamento, el nuevo proyecto tiene como objetivo alcanzar mayores logros. El Chuo Shinkansen establecerá conexiones entre Tokio, Nagoya y Osaka, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y proporcionando una alternativa ultrarrápida al transporte aéreo interno.

Lanzan un tren de velocidad avanzada que recorrerá a más de 500 km/h y conectará la capital con el interior.

SCMaglev: el tren que alcanzará 505 km/h y conectará Tokio y Nagoya en 40 minutos

El sistema SCMaglev utiliza propulsión lineal y levitación a través de imanes superconductores, eliminando el contacto entre ruedas y rieles. Esta característica reduce el desgaste mecánico y permite mantener velocidades extremas de forma continua.

El servicio comercial del nuevo tren se proyecta a una velocidad de 505 km/h, lo que posibilitaría viajar entre Tokio (Shinagawa) y Nagoya en solamente 40 minutos y alcanzar Osaka en 67 minutos.

Por otro lado, el material rodante será la serie L0, que ya ha creado un hito al alcanzar 603 km/h durante las pruebas en la pista experimental de Yamanashi, un récord mundial absoluto.

El proyecto enfrenta desafíos significativos a pesar de su ambición. La apertura del tramo Tokio–Nagoya ha sufrido retrasos considerables y no se anticipa antes del 2034.

En la prefectura de Shizuoka se localiza el principal obstáculo, donde persisten inquietudes ambientales respecto al impacto de los túneles en el caudal del río Oi y sus ecosistemas. Por consiguiente, las obras se ven afectadas por la necesidad de cumplir con regulaciones estrictas.

El costo también refleja la magnitud de la obra. El primer tramo requerirá más de 7 billones de yenes, mientras que el corredor completo hasta Osaka superaría los 9 billones.

A esto se suma la complejidad técnica del trazado: cerca del 86% del recorrido discurre bajo tierra, con túneles de gran longitud, curvas amplias y pendientes exigentes.

Japón también tiene la intención de extender la red del Chuo Shinkansen a otras ciudades en el futuro.

Se anticipa que el tren atraerá a un considerable número de turistas, lo que contribuirá al impulso de la economía local.

Japón también planea expandir la red del Chuo Shinkansen hacia otras ciudades, mejorando la conectividad regional y fomentando el turismo en áreas menos accesibles del país. Además, se prevé que el nuevo tren genere miles de empleos en la construcción y operación, impulsando la economía local y promoviendo la innovación tecnológica en el sector ferroviario.