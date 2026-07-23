Construyeron la estación de trenes más grande del mundo: es el orgullo de una nación y ya está disponible para viajar.

El transporte moderno ha alcanzado un nuevo hito con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este ambicioso proyecto, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

Con una superficie superior a 1,22 millones de metros cuadrados, este complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y cuenta con la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

La estación, designada como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un período de construcción que abarcó siete años. La realización de este proyecto implicó una inversión de 7.800 millones de dólares y se caracteriza por una arquitectura que fusiona el estilo cyberpunk con elementos naturales que son representativos de la región montañosa de Chongqing.

Así es la estación más grande del planeta por dentro

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo.

árboles hungjue , típicos de la región. Las columnas del vestíbulo principal fueron diseñadas para imitar los, típicos de la región.

Los conductos de ventilación tienen forma de flores , y los letreros están elaborados con bambú local .

El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista .

Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

La estación de trenes se asemeja a un aeropuerto con sus 15 plataformas diferentes (Fuente: China Railway Construction Engineering Group).

Detalles de la estación de tren

Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que duran entre seis y ocho horas.

Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.