Durante décadas, el acceso a un salario elevado se asoció casi exclusivamente con la universidad. Sin embargo, el mercado laboral español está mostrando otra realidad. La escasez de profesionales técnicos y el auge de sectores como la energía o la rehabilitación están cambiando las reglas. En este contexto, el especialista en empleo técnico Javier del Rey, señaló en un vídeo de su cuenta de TikTok reciente cuáles son los oficios mejor pagados en España sin carrera universitaria. Según explicó, algunos perfiles técnicos pueden superar los 2500 euros mensuales, una cifra que se sitúa por encima del salario medio nacional. Del Rey detalló un ranking claro. En tercer lugar, situó al técnico en climatización, afirmando que “cobran entre 2.000 y 2.600 euros”. En segundo puesto, mencionó al instalador de placas solares, un perfil impulsado por la transición energética. En sus palabras: “2200, 2800. Hay muchísimas ofertas de empleo”. El crecimiento de este sector está respaldado por el impulso a las energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica ha destacado el aumento sostenido de instalaciones de autoconsumo en España en los últimos años. En primer lugar, el experto fue contundente: el electricista profesional es “el rey de los oficios técnicos”. Según el vídeo, estos profesionales pueden ganar “más de 2.500 euros si se especializa”. La clave está en la especialización y la experiencia. De acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario medio bruto mensual en España se sitúa en torno a los 2245 euros. Esto implica que un electricista especializado puede colocarse por encima de la media nacional. Portales de empleo como Indeed muestran que los electricistas con mayor experiencia o certificaciones específicas pueden superar los 2500 euros mensuales, especialmente si trabajan por cuenta propia o en nichos técnicos de alta demanda. Del Rey también subrayó que se trata de un empleo accesible: “Sin límite de edad, mujer, hombre, sin carrera universitaria”. La formación suele realizarse a través de Formación Profesional o certificaciones técnicas. El aumento de salarios en estos oficios responde a un problema estructural: falta de profesionales cualificados. El Servicio Público de Empleo Estatal ha señalado en diversos informes la dificultad para cubrir vacantes en sectores técnicos vinculados a mantenimiento, construcción y energía. La Agencia Internacional de la Energía también advierte que la transición energética exige un incremento significativo de trabajadores técnicos especializados en instalación y mantenimiento. f Esta combinación de alta demanda y escasez de mano de obra explica por qué perfiles como electricistas, instaladores solares y técnicos en climatización registran salarios competitivos sin necesidad de título universitario. En un mercado donde no todos los grados universitarios garantizan estabilidad o altos ingresos, los oficios técnicos mejor pagados en España se consolidan como una alternativa profesional sólida. La especialización, la experiencia y la certificación técnica son hoy factores decisivos para acceder a ingresos que pueden superar la media nacional.