China realizó un avance significativo en la transformación del transporte ferroviario con la presentación de sus prototipos del CR450, un nuevo tren bala que tiene el potencial de redefinir los límites de la velocidad en las vías. Con una velocidad de prueba que alcanza los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este innovador desarrollo tecnológico podría establecerse como el tren comercial más rápido del mundo, superando a los célebres trenes de alta velocidad de Japón. Los trenes de alta velocidad se distinguen por un sistema de tracción avanzado que utiliza imanes, el cual es enfriado de manera permanente por agua, así como por un sistema de boogies que garantiza alta estabilidad y confiabilidad. El tren CR450 representa un avance notable en comparación con su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, según lo informado por la agencia china Xinhua. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, se ofrecen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, de los cuales cuatro cuentan con motor y cuatro carecen de él, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes en China. En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en un 22 por ciento y su peso disminuirá en un 10 por ciento, según precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. Los trenes están dotados de un sistema de frenado de emergencia avanzado y de múltiples niveles, así como de más de 4.000 sensores para el monitoreo en tiempo real de los sistemas clave, que incluyen la carrocería del vagón, el pantógrafo de alto voltaje, el control del tren y los sistemas de detección de fuego. Además, se implementó un sistema más allá del horizonte para un mejor reconocimiento de situaciones de emergencia, según lo detallado por CRRC. El CR450 presenta un nuevo diseño de contención del boogie que minimiza la resistencia al aire a altas velocidades, complementado por un frente aerodinámico de baja resistencia y afilado, un parabrisas aerodinámico y materiales ligeros. Integra técnicas avanzadas de reducción del ruido en diversas áreas y frecuencias, lo que reduce el ruido interior en 2 decibeles y aumenta en un 4 por ciento el espacio de servicio para los pasajeros en comparación con sus predecesores. El CR450 se posiciona significativamente por delante de otros trenes rápidos actualmente en servicio en el mundo: el Shinkansen japonés, el icónico “tren bala,” alcanza velocidades máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700. El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h. El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h. La importancia de estos avances ha llevado a que Beijing fuera elegida como sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC de julio de 2025, donde el nuevo CR450 fue una de las estrellas. Se espera que el tren bala CR450 comience su despliegue operacional en 2026. Impacto global y expansión internacional. China no solo lidera en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa del mundo. El ferrocarril de alta velocidad indonesio Yakarta-Bandung transportó 4 millones de pasajeros desde octubre de 2023. La línea Belgrado-Novi Sad, que celebró su segundo aniversario en marzo, mejoró significativamente la conectividad en la región. China continúa su avance en el sector ferroviario con la presentación del CR450, que no solo promete ser el tren más rápido del mundo, sino que también incorpora innovaciones en seguridad y confort. Este tren cuenta con un sistema de frenado de emergencia avanzado y más de 4.000 sensores que permiten el monitoreo en tiempo real de sus sistemas clave, garantizando una experiencia de viaje más segura y eficiente. Además, el CR450 se destaca por su diseño aerodinámico y técnicas de reducción de ruido, que mejoran la comodidad de los pasajeros. Con su despliegue operacional previsto para 2026, este tren no solo redefine la velocidad en el transporte ferroviario, sino que también posiciona al país asiático como líder en tecnología ferroviaria a nivel global.