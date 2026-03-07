Dos de las economías más poderosas de Medio Oriente avanzan en un ambicioso proyecto ferroviario que promete transformar la conectividad en la región, ya que Arabia Saudita y Qatar firmaron un acuerdo para construir un tren de alta velocidad que conectará sus capitales y superará los 300 kilómetros por hora. El proyecto es uno de los desarrollos ferroviarios más importantes del Golfo en las últimas décadas y apunta a tener un tren bala que unirá las ciudades de Riad y Doha, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado entre ambos países. Según las estimaciones, la nueva infraestructura permitirá recorrer el trayecto entre las dos capitales en aproximadamente dos horas, una duración que competirá directamente con el transporte aéreo, ya que actualmente un vuelo directo entre ambas ciudades demora cerca de 90 minutos. El futuro tren bala será capaz de alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, lo que lo posicionará entre los sistemas ferroviarios más rápidos del mundo. Además, la nueva línea ferroviaria conectará puntos estratégicos para el transporte internacional, incluyendo el Aeropuerto Internacional Rey Salman en Riad y el Aeropuerto Internacional Hamad en Doha. Sumado a las capitales, el trazado también incluirá paradas en ciudades saudíes clave como Al‑Hofuf y Dammam, ampliando la red de movilidad y facilitando el transporte de pasajeros dentro del territorio saudí. Las autoridades estiman que el proyecto tendrá una capacidad para transportar alrededor de 10 millones de pasajeros por año, lo que permitirá incrementar considerablemente la movilidad entre ambos puntos a través de un medio más económico en comparación con los vuelos comerciales. Por su parte, el proyecto aún está en la primera etapa de planificación por lo que se estima que recién podría estar operativo hacía 2030. Brasil también avanza en uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de América Latina con la construcción de un tren de alta velocidad que conectará las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo, dos de los principales centros económicos, turísticos y financieros del país. El proyecto contempla una línea ferroviaria capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, lo que permitiría completar el recorrido en aproximadamente una hora y media, muy por debajo de las cuatro a seis horas que puede demandar el trayecto por carretera dependiendo del tránsito.