La senadora Patricia Bullrich protagonizó un nuevo video en el que se la ve cantando “No me importa”, una canción de Lali Espósito, artista que mantiene un enfrentamiento público con el presidente Javier Milei.

En las imágenes difundidas, Bullrich aparece trabajando en su oficina frente a una computadora portátil y, en un momento, ingresa a una plataforma de videos para buscar la canción de la artista argentina.

Luego, la dirigente libertaria reproduce “No me importa” y comienza a acompañar con su voz el tema de Lali, compuesto en 2024.

La difusión del video se produjo luego de que Bullrich cuestionara al Poder Ejecutivo por la falta de coordinación en torno al Presupuesto y los cambios vinculados con discapacidad.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

“La mesa política se reúne todas las semanas. El Presupuesto tiene tres meses de elaboración”, planteó la senadora al expresar su malestar por haberse enterado de las modificaciones cuando el proyecto ya había ingresado a la Cámara de Diputados.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad le envió un claro mensaje al Gobierno: “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”.

La jefa del bloque libertario en el Senado sostuvo que el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos y reclamó mayor coordinación en la toma de decisiones.

“Nosotros somos 21 acá y tenemos que llegar a 39, 40, como recién que votamos Inocencia Fiscal con 44 votos”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que un asunto que consideró de especial sensibilidad no hubiera sido discutido previamente dentro de los ámbitos políticos del oficialismo.

“Entonces, no puede ser que un tema de tal sensibilidad nosotros lo sepamos y tengamos que venir acá a decir: ‘Bueno, no lo sabía, ¿qué somos, tontos?’”, expresó.

Bullrich profundizó sus críticas y afirmó: “Yo no quiero que me traten como tonta”.

La senadora sostuvo además que, si existe un espacio de discusión dentro del Gobierno, allí deberían analizarse las iniciativas antes de que sean enviadas al Congreso.

“Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y ahí se tiene que hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga”, manifestó.

Bullrich consideró que en Diputados se estaba negociando una alternativa consensuada respecto de discapacidad y aseguró que ese camino era “mucho más razonable”. “Podríamos haber evitado eso y seguir con la salida consensuada”, afirmó.

Tras esas declaraciones, la aparición de Bullrich cantando una canción de Lali llamó la atención por el enfrentamiento público que la artista mantiene con Milei, aunque en los insumos suministrados no se atribuye explícitamente la elección del tema a un mensaje dirigido al Presidente.