Ante el proyecto Sea Lion, Javier Milei busca endurecer la ley que regula la explotación de hidrocarburos para afianzar la soberanía y la protección de recursos sobre Malvinas.

En esta noticia Qué definió la Asamblea Legislativa de Malvinas

El gobierno de las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, anunció su decisión de prorrogar por cinco años las licencias a petroleras, en medio de los crecientes reclamos del Ejecutivo argentino contra esa actividad.

La Administración de las islas aseguró en un comunicado que prorrogará todos los permisos vigentes para operaciones petroleras offshore (costas afuera), “una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido”.

Las licencias para actividades de exploración se prorrogarán por ese período inicial, con la opción de extenderlas por dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo .

Qué definió la Asamblea Legislativa de Malvinas

“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable”, señaló Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales de Malvinas.

En las aguas del Atlántico sur que rodean a Malvinas operan, entre otras, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que en diciembre pasado ingresó en fase de desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.

También posee licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.

El Gobierno nacional, que considera que estos permisos son ilegales, denunció penalmente hace dos semanas a estas petroleras y sus accionistas y les inició procedimientos administrativos con vistas a aplicarles sanciones y tratar de impedir el avance de sus proyectos .

Además de anunciar la extensión de las licencias, el Gobierno isleño aprobó el lunes la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas de una participación del 65% en el área PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.

“Se espera que esta medida acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas de dicho bloque”, indica el comunicado.

Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), una de las subsidiarias de la israelí, firmó en febrero pasado un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de PL001, mediante la compra de un 65 % de ese bloque.