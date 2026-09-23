Ted Kaczynski fue un matemático estadounidense que tuvo una destacada trayectoria académica antes de convertirse en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos.

Durante casi dos décadas, llevó adelante una campaña de atentados con bombas y generó temor en distintos puntos del país. Su identidad permaneció como uno de los grandes enigmas de la investigación hasta que una pista aportada por su propio hermano permitió avanzar hacia su captura.

Ahora, su historia vuelve a la pantalla con una nueva película de Netflix, un drama inspirado en hechos reales que reconstruye la investigación del FBI y la persecución de quien fue conocido como el Unabomber.

La producción, protagonizada por Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley, llegará a la plataforma el 28 de septiembre.

Quién fue Ted Kaczynski, el Unabomber

Ted Kaczynski nació en Chicago en 1942 y desde muy joven demostró una extraordinaria capacidad para las matemáticas. Ingresó a la Universidad de Harvard a los 16 años y posteriormente obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Michigan.

Su carrera académica, sin embargo, duró pocos años. A comienzos de la década de 1970 abandonó su puesto como profesor y se trasladó a una zona rural de Montana, donde comenzó a llevar una vida cada vez más aislada.

En 1978 inició una serie de atentados con bombas dirigidos principalmente contra personas vinculadas con universidades, aerolíneas y empresas relacionadas con la tecnología.

Los ataques continuaron durante casi dos décadas y fueron investigados por el FBI bajo el nombre de UNABOM, una denominación formada a partir de las palabras utilizadas para identificar los objetivos de la investigación.

Con el tiempo, ese nombre dio origen al apodo con el que Kaczynski pasó a ser conocido: Unabomber.

Cómo el FBI logró encontrar al Unabomber

La investigación para identificar al responsable se convirtió en una de las operaciones más extensas de la historia del FBI. Durante años, los investigadores analizaron los atentados e intentaron encontrar un patrón que permitiera determinar quién estaba detrás de las bombas.

En 1995, envió a The New York Times y The Washington Post un extenso manifiesto en el que exponía sus críticas contra la sociedad industrial y el desarrollo tecnológico. El texto fue publicado por los medios a pedido de las autoridades, con la expectativa de que alguien pudiera reconocer al autor.

La estrategia resultó decisiva. David Kaczynski, hermano de Ted, reconoció similitudes entre las ideas y expresiones del manifiesto y escritos anteriores de su hermano. A partir de esa información, aportó datos al FBI que ayudaron a los investigadores a identificarlo.

Fue detenido el 3 de abril de 1996 en su cabaña de Montana. Durante el allanamiento, los investigadores encontraron material relacionado con la fabricación de explosivos, además de escritos y un diario en los que había registrado parte de sus actividades.

Qué pasó con Ted Kaczynski después de su detención

Tras su detención, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y permaneció encarcelado durante el resto de su vida.

Durante sus años en prisión mantuvo una intensa actividad epistolar y continuó escribiendo sobre las ideas que había desarrollado en su manifiesto. Parte de su correspondencia y de sus escritos se encuentra actualmente en la Labadie Collection de la Universidad de Michigan.

En diciembre de 2021 fue trasladado a la prisión médica federal de Butner, en Carolina del Norte, debido a problemas de salud.

Ted Kaczynski murió el 10 de junio de 2023, a los 81 años, mientras se encontraba bajo custodia federal. Su muerte fue informada como un suicidio.

Qué cuenta la nueva película de Netflix sobre el Unabomber

La nueva película de Netflix se centra en la persecución de Ted Kaczynski por parte del FBI y en las circunstancias que rodearon la investigación que finalmente permitió identificarlo.

En específico, la sinopsis establece: “En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber”.

Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber, fue detenido en 1996 tras casi dos décadas de investigación del FBI. Netflix

Cuándo se estrena la nueva película y quiénes actúan

La nueva producción de Netflix se estrenará el 25 de septiembre.

El elenco está encabezado por Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley, quienes interpretan a los principales personajes de esta historia inspirada en hechos reales.

La película recupera así uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos y reconstruye la investigación que terminó con la identificación y detención de Kaczynski en 1996.