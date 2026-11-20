La Universidad de Buenos Aires (UBA) actualizará el plan de estudios de la carrera de Contador Público con una serie de cambios que buscan modernizar la formación e incorporar conocimientos vinculados con las nuevas demandas del mercado laboral.

La reforma contempla la incorporación de nuevas materias, la eliminación de dos asignaturas como requisitos obligatorios y la unificación de varias materias que hasta ahora se cursaban por separado.

La actualización fue comunicada el 11 de noviembre por la Facultad de Ciencias Económicas.

La carrera de Contador Público de la UBA tendrá dos nuevas materias, eliminará dos asignaturas obligatorias y reorganizará otras dentro del nuevo plan de estudios.

Qué cambios tendrá el plan de estudios de Contador en la UBA

La modificación propone un rediseño integral de la carrera de Contador Público para actualizar los contenidos y simplificar la estructura académica.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de dos nuevas asignaturas:

Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios: incluirá preparación e integración de datos, herramientas de análisis y visualización, indicadores, tableros de control, modelos de aprendizaje automático y toma de decisiones basadas en datos.

Procedimiento Tributario y Fiscalidad Internacional (Impuestos 3): incorporará contenidos sobre fiscalización y determinación tributaria, liquidación de impuestos, infracciones y sanciones, tributación sobre salarios, convenios para evitar la doble imposición y precios de transferencia.

Cuáles son las materias que dejarán de ser obligatorias y cuáles se unificarán

Otro de los cambios centrales es que Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales dejarán de ser asignaturas obligatorias.

La reforma también contempla una reorganización de otras materias que pasarán a concentrar contenidos que antes estaban distribuidos en distintas asignaturas.

Entre las principales unificaciones se encuentran:

Álgebra y Análisis Matemático I pasarán a ser Introducción al Razonamiento Matemático.

Historia Económica y Social General e Historia Económica y Social Argentina se integrarán en Historia Económica Argentina y Mundial.

Administración General y Sistemas Administrativos se convertirán en Administración y Diseño de Organizaciones.

Microeconomía I y Macroeconomía y Política Económica se reorganizarán en Macroeconomía y Mercados.

Derecho Económico e Instituciones de Derecho Privado se integrarán en Derecho Privado y Económico.

Sistemas de Costos y Gestión y Costos para Contadores se unificarán en Costos y Decisiones de Gestión.

Materias que se unifican con las modificaciones. Fuente: cece.org

También habrá cambios de denominación y actualización de contenidos en otras asignaturas, como Tecnología de la Información, que pasará a llamarse Gestión de Tecnologías Digitales, y Administración Financiera, que se convertirá en Finanzas Corporativas.

Cómo se aplicarán los cambios a los estudiantes que ya cursan Contador

La actualización de plan de estudios contempla un esquema de equivalencias para reconocer las materias aprobadas bajo el plan anterior y evitar que los estudiantes deban volver a cursar contenidos que ya acreditaron.

Por ejemplo, quienes hayan aprobado Álgebra recibirán una equivalencia por una materia optativa, mientras que quienes no la hayan aprobado deberán cursar Teoría Contable, que ahora estará ubicada en el primer tramo de la carrera.

También se establecieron equivalencias para quienes hayan aprobado una o ambas materias de los grupos que se unifican. En esos casos, se reconocerá la nueva asignatura correspondiente.

Por otra parte, Teoría Contable pasará al primer tramo y estará disponible durante todo 2027 tanto en el CBC como en el segundo tramo, según la comunicación difundida para los estudiantes.