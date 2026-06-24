La Guardia Civil te multará si no llevas este dispositivo aprobado por la DGT en la guantera: ¿cuándo entra en vigencia?

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo primordial resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones. Para ello, el organismo implementa cambios continuos en sus regulaciones de tránsito e impone multas económicas a quienes no las cumplan.

En este contexto, entra en vigor este miércoles 7 de julio de 2026 la última fase del Reglamento UE 2019/2144, conocido como Reglamento General de Seguridad (GSR). A partir de esta fecha, ningún coche podrá matricularse en la Unión Europea si no cumple en su totalidad con los sistemas de seguridad exigidos.

La gran novedad de esta fase es la obligatoriedad de la luz de freno adaptativa o ESS (Emergency Stop Signal), un sistema que aún muchos conductores desconocen.

El nuevo sistema de luces obligatorio exigido en todos los coches. IA - ChatGPT

Qué es la luz de freno adaptativa y cómo funciona en la práctica

La luz de freno adaptativa o ESS es un sistema de seguridad que se activa automáticamente cuando el vehículo realiza una frenada brusca.

En ese momento, las luces traseras comienzan a parpadear para alertar al conductor del vehículo que viene detrás y reducir así el riesgo de colisión por alcance, uno de los accidentes más frecuentes en carretera.

El funcionamiento es completamente automático: el sistema detecta la intensidad de la deceleración del vehículo y, si supera un umbral determinado, activa el parpadeo sin necesidad de ninguna intervención del conductor.

Una vez finalizada la frenada, las luces vuelven a su funcionamiento habitual.

Las multas por no cumplir con la normativa de seguridad

El incumplimiento de los requisitos de homologación no afecta directamente al conductor habitual, sino a los fabricantes y concesionarios que no pueden matricular vehículos que no cumplan con el reglamento.

Sin embargo, el conductor sí puede verse afectado indirectamente si adquiere un vehículo que no cumpla con los estándares exigidos, lo que puede suponer problemas en la ITV.

Las multas aplicables serán de entre 601 y 3.005 euros por circular con un vehículo que no cumple la normativa técnica vigente, conforme al Reglamento General de Circulación.