No todos los residuos pueden arrojarse por el inodoro , a pesar de que el aparato sanitario permita desechar de forma rápida algunos productos de uso cotidiano. Aquellos que no estén fabricados para eliminarse de esta manera pueden provocar obstrucciones y complicar el funcionamiento de las redes cloacales.

Para evitar estos problemas, el Bureau of Environmental Services (BES) de Portland, Estados Unidos, promueve una regla sencilla que permite identificar qué se puede desechar sin generar estos riesgos.

La recomendación se conoce como la regla de las “3P” y distingue los tres elementos particulares que pueden tirarse por el inodoro sin provocar inconvenientes.

¿Qué significa la regla de las “3P” y qué se puede tirar por el inodoro?

Según establece el BES de Portland, la regla de las “3P” establece que los únicos residuos que deben desecharse por el inodoro son: pipí, popó y papel higiénico.

Según establece el BES de Portland, la regla de las “3P” establece que los únicos residuos que deben desecharse por el inodoro son: pipí, popó y papel higiénico. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La recomendación busca evitar que los residuos sólidos se acumulen en las cañerías y provoquen bloqueos. Cuando las tuberías se obstruyen, las aguas residuales pueden desbordarse dentro de una vivienda, un edificio o incluso en espacios públicos.

Por esta razón, si bien algunos productos se comercializan como desechables, es fundamental tener en cuenta la regla de las “3P”, para saber si debe ir a la basura o al sistema de disposición que corresponda.

¿Por qué las toallitas húmedas pueden tapar las cañerías aunque sean desechables?

Las toallitas húmedas son uno de los productos que el organismo recomienda no arrojar por el inodoro, ya que no se desintegran fácilmente con el agua. En este grupo, se encuentran:

Las destinadas a bebés.

Las faciales.

Las limpiadoras.

Las antibacterianas.

Si llegasen a ser arrojadas por este artefacto sanitario, podrían acumularse, obstruir las tuberías y dificultar el paso de las aguas residuales.

¿Qué otros residuos no se deben tirar por el inodoro para evitar obstrucciones?

Además de las toallitas, existen otros productos de uso doméstico que se aconseja no arrojar por el inodoro para evitar bloqueos innecesarios:

Productos de higiene : toallas sanitarias, tampones, aplicadores y pañales descartables.

Materiales de limpieza : rollos de cocina, pañuelos de papel, guantes descartables, vendas y mascarillas.

Objetos pequeños : hisopos, bolas de algodón, hilo dental, palillos dentales y preservativos.

Otros residuos: arena para gatos y bolsas con excrementos de mascotas.

Además, el organismo advierte que no deben arrojarse por el inodoro medicamentos, lentes de contacto ni productos químicos como pinturas, disolventes, fertilizantes o líquidos de autos.