El juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y otros acusados comenzará este viernes 23 de octubre a las 10. El Tribunal Oral Federal N° 5 mantuvo la fecha prevista y resolvió unificar las causas Hotesur y Los Sauces en un único debate.

La primera audiencia tendrá una modalidad remota para los imputados. Podrán conectarse por Zoom, mientras que sus abogados defensores deberán asistir presencialmente a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro.

La autorización por Zoom regirá únicamente durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, los documentos que contienen las acusaciones. El tribunal aclaró que la decisión no implica que el proceso vaya a desarrollarse de manera virtual.

Una vez terminada esa instancia, los acusados deberán comparecer personalmente en las etapas que requieran su presencia. Esto incluye las declaraciones indagatorias, en las que podrán responder a las acusaciones. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que debían asistir presencialmente desde la primera audiencia.

La autorización por Zoom regirá únicamente durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

Cristina Kirchner había solicitado participar de manera remota para evitar el traslado desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Máximo Kirchner, por su parte, argumentó que necesitaba compatibilizar el juicio con sus obligaciones como diputado nacional.

El inicio conjunto fue dispuesto luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión de tratar ambos expedientes por separado. Los jueces consideraron que las causas comparten imputados, sociedades, operaciones investigadas y parte de la prueba.

En Hotesur y Los Sauces se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con empresas y propiedades de la familia Kirchner. Una de las acusaciones se relaciona con los hoteles Alto Calafate y Las Dunas; la otra, con el alquiler de inmuebles a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.