Cuando la puerta del baño roza el piso a la hora de abrirse o cerrarse, puede resultar difícil moverla y dejar marcas tanto en la madera como en el revestimiento.

Sin embargo, antes de lijarla, cambiar las bisagras o llamar a un carpintero, conviene revisar qué provoca el problema. Unos tornillos flojos, la humedad o un desnivel pueden hacer que la puerta pierda su alineación y empiece a arrastrarse.

El truco para arreglar una puerta que roza el piso sin lijarla

Una de las primeras medidas consiste en revisar los tornillos de las bisagras. Con el uso diario, pueden aflojarse y hacer que la puerta descienda unos milímetros, lo suficiente para que roce el suelo al abrirse.

Para comprobarlo, abrí la puerta y observá si está inclinada o si la separación con el piso cambia a lo largo de su recorrido . Después, ajustá suavemente los tornillos con un destornillador, sin forzarlos. Probá abrir y cerrar la puerta para verificar si recuperó su movimiento habitual.

Si los tornillos están flojos, este ajuste puede resolver el problema sin necesidad de lijar la madera ni reemplazar las bisagras. Si giran sin ajustarse o los orificios están deteriorados, será necesario reparar la fijación antes de continuar.

Una puerta que roza el piso puede recuperar su movimiento con un ajuste sencillo, pero antes hay que identificar si el problema está en las bisagras, la humedad o el desnivel del suelo.

Por qué la humedad del baño puede hacer que la puerta roce el suelo y qué hacer

Si la puerta empezó a rozar después de varios días de lluvia o de un período de humedad elevada, el problema podría estar relacionado con la expansión de la madera.

El vapor de la ducha y la ventilación insuficiente pueden favorecer la acumulación de humedad, especialmente en puertas de madera o materiales derivados.

Antes de modificar la puerta, ventilá el baño, utilizá el extractor si está disponible y comprobá que no haya filtraciones. También observá si el roce disminuye cuando el ambiente se seca.

Este paso es importante porque lijar la puerta mientras la madera está hinchada puede dejar una separación excesiva cuando el material vuelva a su tamaño habitual. Si hay deformaciones importantes, manchas persistentes o signos de deterioro, conviene identificar la causa antes de intervenir.

Cómo comprobar si el piso desnivelado provoca que la puerta se trabe

Otra causa posible es que el problema no esté en las bisagras, sino en la distancia entre la puerta y el suelo. Puede ocurrir después de colocar cerámicos, instalar un revestimiento nuevo o sumar una alfombra gruesa en el baño.

Para identificarlo, abrí la puerta lentamente y observá si roza durante todo el recorrido o solamente en un punto . Si el contacto aparece siempre en el mismo sector, revisá si hay irregularidades en el piso, restos de material o algún obstáculo que impida el movimiento.

Si el suelo está nivelado de manera irregular o se elevó después de una reforma, ajustar los tornillos podría no ser suficiente. En ese caso, conviene evaluar la alineación de la puerta y del marco antes de realizar cambios permanentes.