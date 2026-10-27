La monstera deliciosa es la especie más común para interiores dentro de su tipo.

Con sus llamativas hojas caladas y de gran tamaño, dentro del mundo de plantas de interiores la monstera se encuentra entre las favoritas.

Nativas de las selvas tropicales de Centroamérica, existen más de 50 especies de esta planta, aunque la más conocida para decoración de interiores es la monstera deliciosa, de acuerdo con lo explicado por la extensión de la Universidad de Pensilvania.

En ese sentido, para garantizar su crecimiento sano, es esencial conocer cuáles son las condiciones de luz que necesita para poder entonces decidir cuál es el mejor lugar para ubicarla.

El lugar perfecto para colocar la monstera en interiores: qué condiciones necesita

La institución explica que esta planta requiere de temperaturas cálidas, que ronden entre los 15 °C y los 29 °C y que necesita de gran caudal de luz para crecer saludablemente.

El lugar perfecto será entonces aquel de la oficina, living, habitación o cocina que le permita recibir luz brillante en abundancia, pero nunca sol directo.

Otro punto a considerar es que, por las características de su entorno nativo, la monstera requiere de un lugar donde la humedad se encuentre al 50%, por lo que se recomienda colocarla además cerca de un humidificador, si el entorno suele ser seco.

La monstera deliciosa es una de las plantas de interior más populares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo regar la monstera para que crezca saludable en interiores

Como regla general, se indica que el riego en exceso puede pudrir las raíces de esta planta. No obstante, es importante brindarle las cantidades de agua que necesita.

La instrucción es aguardar a que entre 2.5 y 5 cm de tierra superficial estén completamente secos antes de volver a regar.

Además, se aconseja fertilizar cada dos semanas durante su época de crecimiento y de manera mensual durante el invierno, optando siempre por utilizar un fertilizante apto para plantas de interior.