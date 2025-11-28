Este importante convenio, que surge del convencimiento de que la educación es la mejor herramienta para generar oportunidades, fortalecerá aún más la propuesta de formación en la Ciudad de Puerto Madryn.

La Fundación Aurora Austral, impulsada por Aluar, junto al gobierno del Chubut y la Intendencia municipal de Puerto Madryn, anunciaron la firma de un acuerdo para la construcción de una escuela destinada a niños, niñas y jóvenes en el Barrio Perón, promoviendo sus capacidades integrales mediante la educación libre y gratuita.

Este importante convenio, que surge del convencimiento de que la educación es la mejor herramienta para generar oportunidades, fortalecerá aún más la propuesta de formación en la Ciudad de Puerto Madryn.

Creada recientemente por Aluar, la Fundación Aurora Austral promueve la educación integral, de calidad y gratuita en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, articulando las necesidades de la comunidad y promoviendo vínculos entre todos los actores de la misma.

“Desde el aporte a la educación apoyamos a las personas para integrarse a la sociedad y transformar el medio en el cual participan”, sostuvo el titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.

La escuela

El diseño y la construcción en etapas estarán íntegramente a cargo de Aluar a través de la Fundación Aurora Austral. Por su parte, la empresa Infa ejecutará la obra en un terreno que será donado por la empresa San Miguel.

Una vez en pleno funcionamiento, la escuela ofrecerá los niveles inicial, primario y secundario. Su propuesta formativa incluirá actividades de apertura comunitaria, y se complementará con herramientas para que los alumnos se inserten en el mundo laboral, apoyando especialmente a las familias de la comunidad para promover la generación de múltiples oportunidades.

La Fundación donará la escuela a la Municipalidad de Puerto Madryn, quien se hará cargo de su administración, mientras que el Ministerio de Educación de Chubut aportará la totalidad de los cargos docentes y no docentes. La Municipalidad asumirá también otros costos asociados al funcionamiento de la escuela. Por su parte, la Fundación buscará articular con empresas y organizaciones de la sociedad civil para aportar recursos adicionales.

Se espera que las clases del nivel inicial comiencen en marzo de 2027

Los antecedentes

Hace más de 50 años, Aluar instaló en Puerto Madryn la única planta de aluminio primario del país, generando nuevas oportunidades de trabajo y un gran crecimiento económico, social y humano en la región.

En el año 2002, el Grupo Aluar construyó el Colegio Madre Teresa en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires , con el objetivo de ofrecer educación de calidad y gratuita a niños, niñas y jóvenes en contextos vulnerables. Este año, el Colegio fue nominado por la plataforma global T4 Education como uno de los 10 mejores del mundo en los World’s Best School Prizes en la categoría de “Superando la adversidad”.

Desde sus inicios, Aluar impulsa en Puerto Madryn programas educativos, culturales y sociales. De esta manera, a partir del 2015 en el marco de su programa “Juntos por Buenas Causas”, la empresa acompaña a organizaciones de la sociedad civil en temáticas que son elegidas por las mismas instituciones. Desde hace varios años, las convocatorias reflejan el deseo continuo de la comunidad por trabajar conjuntamente en la educación.

En esa línea y por segundo año consecutivo, la compañía apoya el Plan Provincial de Educación Técnico Profesional, Tecnología y Producción del Ministerio de Educación de Chubut, vinculando aulas e industrias para fortalecer la educación técnica en todas las escuelas de la Provincia.

“A partir de ahora, la Fundación será nuestro canal para vincularnos con otros actores de la sociedad y juntos promover la educación de forma complementaria con el Estado”, sostuvo el titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.

Por segundo año consecutivo, la compañía apoya el Plan Provincial de Educación Técnico Profesional, Tecnología y Producción del Ministerio de Educación de Chubut, vinculando aulas e industrias para fortalecer la educación técnica en todas las escuelas de la Provincia.