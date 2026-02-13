En las vacaciones del año pasado, las familias argentinas optaron por muchos destinos turísticos a lo largo del país; sin embargo, los que viajaron al exterior coincidieron en un país. Se trata de un lugar con playas paradisíacas ubicado en el Caribe, en el que se espera que en el 2026 lleguen más de medio millón de turistas argentinos. El paraíso caribeño que más eligieron los argentinos en 2025 es Republica Dominicana. La cantidad aumentó un 62,3% con respecto al año anterior con un total de 442.088 turistas, es decir, se trata del tercer mercado emisor a nivel mundial para ese país, atrás de Estados Unidos (4.552.528 turistas) y Canadá (1.157.113 turistas). Los datos fueron compartidos por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) y comprende el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. La mayoría de los visitantes son de Ciudad de Buenos Aires, seguido por Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Entre los principales motivos que incidieron para que aumente el turismo de argentinos constan los siguientes: Se trata, en su mayoría, de grupos familiares. Un total de 57% son familias de padres y niños. Su estadía, en promedio, es de 9 días y más de la mitad organiza su viaje por su cuenta. 9 de cada 10 turistas argentinos elige Punta Cana, donde se encuentra uno de los aeropuertos internacionales del país. Un 53% compró un paquete de pasajes aéreos y alojamiento con 4 a 7 meses de anticipación. Más del 80% se enteró de esta posibilidad al ver una publicidad de República Dominicana en redes sociales o Google y además utiliza este medio para obtener información de destinos turísticos, según los datos que compartió el ente de turismo del país caribeño. Los que planean viajar a República Dominicana deben saber que tiene todo tipo de actividades para realizar, sobre todo en las playas más famosas del Caribe: Bávaro, Bayahíbe, Samaná, Las Terrenas, Puerto Plata y Cabarete, entre otras. Además de tomar sol, se pueden realizar actividades como kayak, paseos en catamarán, buceo, paddle surf e incluso disfrutar masajes frente al mar. También podrá probar una gran gastronomía y conocer su cultura. Se espera que este año llegue un estimado de medio millón de argentinos en el receso vacacional de verano.