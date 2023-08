La parte del cuerpo que nadie le presta atención pero puede salvarte del cáncer

Científicos de la Universidad de Harvard indicaron que el timo tiene efectos positivos en la prevención contra el cáncer, pese a que por mucho tiempo fue considerado como un órgano inútil y que era prescindible en humanos adultos.

Según indicaron desde Harvard, los investigadores notaron que los pacientes a los que se le había extraído el timo tenían mucho mas chances de padecer cáncer de quienes lo conservaban.

Además, indicaron que estos pacientes tenían tres veces mayor riesgo de morir por un cáncer y apenas un aumento de probabilidades por desarrollar enfermedades autoinmunes.

Los profesores de Medicina Gerald y Darlene Jordan y el profesor del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa, David Scadden, que llevó a cabo el estudio publicado en The New England Journal of Medicine e investigadores del Hospital General de Massachusett, remarcó que "la magnitud del riesgo era algo que nunca hubiéramos esperado".

"La razón principal por la que el timo tiene un impacto en la salud general parece ser una forma de protección contra el desarrollo del cáncer", destacó.



Los profesores de Medicina Gerald y Darlene Jordan.

¿Qué es el timo?

Los científicos aseguraron que el timo es el órgano que envejece más rápido y que se encarga de producir células T. Luego, el órgano se atrofia en la pubertad.

Kameron Kooshesh, uno de los autores del estudio, aprendió que la extirpación quirúrgica del timo se recomienda en pacientes con la enfermedad autoinmune miastenia gravis como una forma de detener la destrucción inmunitaria de las terminaciones nerviosas inducida por las células T.

"La instrucción clínica en las salas de cirugía me enseñó que se cree que el timo es un vestigio en los adultos. Estas dos filosofías parecían diametralmente opuestas y anhelaba aprender más", explicó.

La conclusión del estudio sobre el timo y el cáncer

El investigador revió 1146 casos de pacientes adultos que se habían sometido a la extirpación del timo y revisaron casos de pacientes que se habían sometido a cirugías similares, pero que aún tenían timo.

Tras el estudio, revelaron que en pacientes con más de cinco años de seguimiento, la tasa de muerte fue más alta en el grupo de timectomía que en la población general de los EE. frente al 1,5 por ciento.

En conclusión, los científicos mostraron que aquellos apacientes a los que se les había quitado el timo tenían menos producción de nueva de células T, incluidas las células T colaboradoras y las citotóxicas.

Además, informaron que esos pacientes también tenían niveles más altos de citocinas proinflamatorias, que son pequeñas proteínas de señalización asociadas con la autoinmunidad y el cáncer, en la sangre.

"La magnitud de la muerte y el cáncer en pacientes que se habían sometido a timectomía fue la mayor sorpresa para mí", dijo Kooshesh. "Cuanto más excavamos, más encontramos: los resultados nos sugirieron que la falta de un timo parece perturbar aspectos básicos de la función inmunológica", agregó.

El análisis se vio facilitado por los avances recientes en la secuenciación genética rápida de los receptores de células T (TCR). La tecnología, llamada secuenciación TCR, tiene suficiente resolución para permitir a los científicos no solo identificar diferentes tipos de células T, sino también medir su diversidad como población general.