Más de un siglo después de su muerte, las profecías atribuidas a Grigori Rasputín siguen despertando curiosidad y alimentando todo tipo de teorías.

El místico ruso, conocido por su influencia sobre la familia imperial de los Románov, dejó una serie de escritos y frases que muchos interpretan como advertencias sobre el destino de la humanidad.

Entre todas ellas, una de las más inquietantes es la que describe un planeta afectado por la contaminación, la desaparición de los bosques y un aire cada vez más peligroso para la vida.

Aunque no existe evidencia científica de que Rasputín pudiera prever el futuro, hay quienes consideran que sus palabras guardan similitudes con algunos de los problemas ambientales actuales.

La oscura profecía de Rasputín sobre la contaminación que muchos creen que ya comenzó a cumplirse. Fuente: Wikimedia

¿Cuál es la predicción de Rasputín que genera preocupación en la actualidad?

La profecía más comentada de Rasputín habla de un futuro en el que el aire dejaría de ser fuente de vida para convertirse en una amenaza para la humanidad.

En sus escritos menciona un escenario marcado por lluvias contaminadas, enfermedades, la muerte de plantas y la desaparición de grandes bosques.

Uno de los pasajes más difundidos sostiene que llegaría un tiempo en el que no existirían montañas, mares o lagos libres de un “hálito de muerte”, mientras que las personas respirarían aire cargado de sustancias nocivas.

“El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas”, escribió.

Con el paso de los años, muchos seguidores relacionaron estas descripciones con el cambio climático, la contaminación ambiental y el deterioro de los ecosistemas. Sin embargo, los historiadores recuerdan que estas interpretaciones son posteriores y no constituyen una predicción comprobada.

Las otras profecías atribuidas a Rasputín que siguen alimentando el misterio

Caída del Zarismo y Revolución Rusa

“No tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. Tres lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán veinticinco años y la muerte volverá de nuevo a volar... Pasarán más años y la muerte, de nuevo, volará. El primer vuelo será para recoger el oro. El segundo vuelo será para recoger el plomo. El tercer vuelo será para recoger el grano”.

Clonación e inseminación artificial

“El útero de la mujer será como la tierra de los ríos; estériles serán ambos. Y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de dios, se convertirá en criatura de la ciencia”.

Corrupción

“Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas. Desde los tiempos de las cavernas nada ha cambiado, y nada cambiará, porque siempre se impondrá el más artero, el más astuto y, a menudo, el más corrupto. El hombre será siempre esclavo”.

Su propia muerte

“Siento que debo morir antes del año. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que, si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros cien o más años”.

Sin embargo, es importante señalar que estas profecías son atribuidas a Rasputín y no existe evidencia que confirme la veracidad o precisión de sus supuestas predicciones.

Quién fue Rasputín y por qué sus profecías sobre el futuro de la humanidad siguen generando debate. Fuente: Wikimedia

¿Quién fue Rasputín y por qué sus profecías siguen siendo tan populares?

Grigori Yefímovich Rasputín fue un campesino y místico ruso que alcanzó una enorme influencia en la corte de los Románov durante los últimos años del Imperio ruso. Su cercanía con la zarina Alejandra, quien confiaba en sus supuestas capacidades para aliviar la enfermedad de su hijo, lo convirtió en una figura rodeada de controversias.

Tras su asesinato en 1916, comenzaron a difundirse numerosas historias sobre sus visiones del futuro. Con el paso del tiempo, muchas de esas profecías fueron reinterpretadas a la luz de acontecimientos históricos y problemas contemporáneos.

Aunque no existe evidencia que demuestre que Rasputín predijo hechos concretos, sus escritos continúan generando interés porque pueden asociarse a distintas situaciones según el contexto de cada época.

Esa combinación de historia, misterio y simbolismo explica por qué sus supuestas advertencias siguen despertando debate más de cien años después.