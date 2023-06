La predicción de Rasputín sobre el fin del mundo que ya se cumple: "Llegará el día en que no habrá..."

Las predicciones de Grigori Yefimovich Rasputín, místico ruso con gran influencia en la dinastía Románov y quien llegó a ganar la confianza de la familia imperial al frenar la hemorragia del hijo menor del zar, resurgen a más de un siglo de su muerte.

Es que al igual que Nostradamus, experimentó inquietantes visiones del futuro e incluso existen teorías que sostienen que logró anticipó su propia muerte, la caída de los zares en su nación junto al posterior declive de la Unión Soviética y hasta el fin del mundo.

La predicción de Rasputín sobre el fin del mundo





Historiadores aseguran que Rasputín anticipó el cambio climático mucha antes de que se comenzara a comprender su magnitud.

Sus visiones abordaban incendios, sequías, muerte, desaparición de bosques, enfermedades y ciento de aspectos que los científicos hoy plantean como posibles consecuencias de la contaminación.



"El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas" , escribió.

Aquellos que siguen al ruso interpretaron esta predicción como una potencial catástrofe global y en esta línea, expertos sumaron un estudio concluyente donde se resaltó la urgencia de tomar acciones rápidas y drásticas para evitar peores consecuencias.

Las profecías más inquietantes de Rasputín

Caída del Zarismo y Revolución Rusa

"No tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. Tres lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán veinticinco años y la muerte volverá de nuevo a volar... Pasarán más años y la muerte, de nuevo, volará. El primer vuelo será para recoger el oro. El segundo vuelo será para recoger el plomo. El tercer vuelo será para recoger el grano" .



Clonación e inseminación artificial

"El útero de la mujer será como la tierra de los ríos; estériles serán ambos. Y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de dios, se convertirá en criatura de la ciencia".

Corrupción

"Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas. Desde los tiempos de las cavernas nada ha cambiado, y nada cambiará, porque siempre se impondrá el más artero, el más astuto y, a menudo, el más corrupto. El hombre será siempre esclavo" .



Su propia muerte

"Siento que debo morir antes del año. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que, si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros cien o más años".