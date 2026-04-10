Hace más de un siglo, el místico ruso Grigori Rasputín dejó una serie de advertencias que hoy se reinterpretan como posibles profecías sobre la crisis ambiental. En algunos textos que se le atribuyen, se menciona un futuro en el que “los ríos se volverán venenosos” y “la tierra perderá su capacidad de dar vida”, imágenes que muchos asocian con el cambio climático, la contaminación y el agotamiento de recursos naturales. Aunque no existe evidencia histórica concluyente sobre la autenticidad de estas predicciones, su contenido cobró relevancia en el contexto actual, marcado por el deterioro del planeta. Rasputín fue una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la Rusia previa a la revolución. Nacido en 1869 en Siberia, era un campesino que se convirtió en un “starets” (hombre santo) dentro de la tradición espiritual rusa, aunque nunca fue reconocido oficialmente. Su ascenso no se explica tanto por su formación, sino por su capacidad de influencia personal, su carisma y el aura de misticismo que lo rodeaba. De hecho, alcanzó notoriedad cuando se acercó a la familia del zar Nicolás II, especialmente a la zarina Alejandra Fiódorovna. El punto clave fue su relación con el heredero al trono, Alexéi Románov, quien padecía hemofilia. Según se conoció, él logró aliviar sus crisis —probablemente mediante sugestión, calma emocional o la suspensión de tratamientos médicos perjudiciales de la época—, lo que le dio un enorme poder dentro del círculo íntimo imperial. Con el tiempo, su influencia trascendió lo personal y se volvió política. Intervino en decisiones de gobierno, recomendó funcionarios y generó rechazo en sectores de la aristocracia, que lo veían como un manipulador peligroso en un contexto ya frágil para el régimen zarista. En 1916, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un grupo de nobles liderado por Félix Yusúpov organizó su asesinato. La historia de su muerte —envenenado, baleado y arrojado a un río— fue amplificada con el tiempo, contribuyendo a su leyenda. Aunque algunos detalles son discutidos por historiadores, el episodio consolidó su imagen de figura casi “sobrenatural”. Entre sus escritos más inquietantes figura una predicción sobre el futuro de los recursos naturales que hoy resuena con fuerza. Rasputín anticipó que la actividad humana cubriría la Tierra con una “plaga invisible” de contaminantes, que el aire se convertiría en un “vehículo de muerte silenciosa” y que las fuentes de agua dejarían de ser aptas para el consumo humano. Pero su advertencia no se limitaba al agua: también señalaba a la tierra cultivable como víctima de ese deterioro progresivo, prediciendo que los suelos perderían su capacidad de dar frutos. Tres elementos —aire, agua y tierra— conforman el eje de una profecía que describe exactamente lo que los científicos ambientales llevan décadas documentando. La figura de Grigori Yefímovich Rasputín vuelve a generar inquietud más de un siglo después de su muerte, no tanto por el misterio que rodeó su vida en la corte de Nicolás II, sino por la inquietante coincidencia entre las frases que se le atribuyen y la realidad ambiental actual. Lo que alguna vez pudo leerse como una advertencia simbólica o religiosa —“el aire se volverá mortal”, “las aguas serán veneno”, “la tierra se volverá estéril”— hoy encuentra paralelismos concretos en datos científicos globales. En la actualidad, la crisis ambiental ya no es una proyección futura, sino un fenómeno medido. La Organización Mundial de la Salud estima que el 99% de la población mundial respira aire contaminado y que esta situación provoca alrededor de 7 millones de muertes prematuras cada año. A su vez, la escasez y contaminación del agua se convirtieron en un problema estructural: según la misma entidad y UNICEF, 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura, mientras que estudios recientes detectaron microplásticos en gran parte del agua de consumo humano. El deterioro también alcanza a los suelos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que un tercio de las tierras del planeta está degradado debido a la agricultura intensiva, el uso de agroquímicos y la deforestación. La desertificación completa el cuadro: la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación estima que hasta el 40% de las tierras del mundo están degradadas y que más de 3.200 millones de personas ya se ven afectadas por este fenómeno. Regiones que históricamente fueron fértiles avanzan hacia condiciones áridas, con consecuencias económicas, sociales y migratorias cada vez más visibles. En este contexto, las supuestas profecías de Rasputín dejan de sonar a ciencia ficción no porque hayan anticipado con precisión el cambio climático, sino porque sus imágenes —cargadas de dramatismo— coinciden con un escenario que hoy está respaldado por evidencia empírica.