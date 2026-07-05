La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y todo apunta a que su influencia seguirá creciendo en los próximos años. Para el fundador de Microsoft, Bill Gates, esta tecnología tendrá un impacto similar al que en su momento tuvieron las computadoras y los teléfonos inteligentes, convirtiéndose en una herramienta indispensable dentro de los hogares.

Fin del teléfono y la computadora | La predicción de Bill Gates que cambiará para siempre la conexión en el mundo Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué Bill Gates cree que la IA podría reemplazar a los celulares?

Durante una conversación con Reid Hoffman y Aria Finger, Bill Gates explicó que en el futuro cada persona contará con un asistente inteligente capaz de realizar múltiples tareas, desde organizar actividades del hogar hasta apoyar en funciones laborales.

Según su visión, la inteligencia artificial evolucionará al punto de convertirse en la principal interfaz para interactuar con la tecnología, reduciendo la dependencia de los teléfonos móviles.

Actualmente ya existen ejemplos de esta transformación, como los robots aspiradores y las mascotas robóticas, que utilizan inteligencia artificial para facilitar tareas domésticas y ofrecer mayor comodidad. A esto se suma el desarrollo de robots humanoides por parte de empresas como Tesla, los cuales podrían comenzar a desempeñar funciones en fábricas y, posteriormente, incorporarse a distintos entornos cotidianos.

Gates también considera que la IA cambiará por completo sectores como:

Construcción

Hotelería

Desarrollo de software

En este último caso, asegura que programar será mucho más sencillo gracias al uso del lenguaje natural, permitiendo que personas sin conocimientos técnicos puedan crear soluciones mediante asistentes inteligentes. Asimismo, prevé que estas herramientas facilitarán la integración de plataformas empresariales, mejorando la administración de información y la toma de decisiones.

¿Qué riesgos representa el crecimiento de la inteligencia artificial?

El avance acelerado de la inteligencia artificial despierta preocupación entre especialistas y líderes del sector tecnológico. Diversos expertos firmaron un documento en el que solicitan que los riesgos asociados a esta tecnología sean considerados una prioridad mundial, comparable con amenazas como las pandemias o los conflictos nucleares.

Especialistas como Juan Domingo Velásquez y Néstor Becerra coinciden en que el objetivo no debe ser frenar el desarrollo de la IA, sino establecer regulaciones claras que permitan aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo a la sociedad. Velásquez advierte que la evolución de esta tecnología es tan rápida que, sin un marco legal adecuado, podría generar consecuencias difíciles de controlar.

Por su parte, Becerra señala que también existe el riesgo de que unas cuantas grandes empresas concentren el desarrollo de la IA, limitando la competencia y la innovación.