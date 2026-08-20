Alfonso Herrera (a la izquierda), interpretando a Esteban Trueba. Nicole Wallace (a la derecha), como Clara del Valle, en 'La casa de los espíritus', de Amazon Prime Video.

Amazon reforzará su negocio de streaming en la región con una inversión superior a 2,000 millones de dólares entre 2027 y 2030, enfocada en producciones originales, contenido local y derechos deportivos. México será uno de los cinco mercados prioritarios.

El objetivo es fortalecer la oferta de entretenimiento en la región, una estrategia que tendrá a México entre sus principales mercados junto con Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

El anuncio se realizó este jueves en Ciudad de México durante el primer evento regional Prime Video Presents Latin America, donde la compañía presentó su estrategia para los próximos años.

Según su newsroom oficial, Kelly Day, vicepresidenta internacional de Prime Video, destacó que la inversión busca aprovechar el talento y las historias producidas en América Latina y llevarlas a audiencias tanto regionales como internacionales.

Más producciones locales

Uno de los principales componentes de la inversión será la producción de contenido original. Prime Video prevé más que duplicar el número de producciones originales locales realizadas en los cinco mercados estratégicos frente a 2026.

Amazon presenta un plan de inversión para Latinoamérica | Foto: Amazon News

Tan sólo para 2027, la plataforma contempla más de 25 nuevos títulos, entre series, películas, producciones sin guion y formatos de reality. Entre los proyectos anunciados se encuentran nuevas temporadas de La Oficina y Tremembé, además de producciones como Florence Cassez, Rojo Corazón, Catedrales y Valentina.

La estrategia refleja un cambio en la competencia del streaming: el contenido local dejó de ser únicamente una herramienta para atraer espectadores de cada país y se convirtió en un activo que puede escalar hacia otros mercados.

Para Prime Video, la apuesta será encontrar historias con una identidad latinoamericana suficientemente fuerte para competir también a escala global.

Inversión de Prime Video en LatAm (2027–2030)

Inversión masiva : Más de u$s 2,000 millones destinados a América Latina (México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile) entre 2027 y 2030

Contenido original : Planean duplicar la producción de títulos locales para 2030, con más de 25 nuevos estrenos en 2027 ( La Oficina T2, Tremembé T2, Menem T2, Marília , entre otros).

Deportes en vivo : Cobertura de más de 200 partidos de la NBA por temporada en Brasil y México, además de 38 partidos locales de la selección mexicana de fútbol a lo largo de cuatro años.

Expansión de servicios: Extensión de la tienda de renta/compra de películas y suscripciones a canales de terceros a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Paraguay.

El deporte gana peso en México

El otro gran frente de expansión será el deporte en vivo, un segmento que Prime Video ha utilizado para aumentar el tiempo de permanencia de sus usuarios y diferenciarse de otros servicios de streaming.

La compañía informó que más de 20 millones de hogares en América Latina han visto deportes en Prime Video durante 2026, una cifra que ya supera el total registrado durante todo 2025. En términos publicitarios, la plataforma estima que ha alcanzado a más de 60 millones de aficionados en la región durante este año.

En México, la plataforma ampliará además su oferta deportiva. Tras su acuerdo global de 11 años con la NBA, Prime Video transmite más de 200 partidos por temporada en México y Brasil, mientras que también comenzó a ofrecer los partidos de la liga estadounidense en Argentina, Colombia y Chile.

El futbol mexicano es otro de los pilares de esta estrategia. La audiencia de La Casa de las Chivas más que se duplicó frente al año anterior y la semifinal del Clausura entre Chivas y Cruz Azul se convirtió en el partido con mayor audiencia individual de Prime Video en México, de acuerdo con la compañía.

A partir del 26 de septiembre, Prime Video también se convertirá en una nueva plataforma para la Selección Mexicana, con la transmisión de 38 partidos como local durante cuatro años.

Un mercado más maduro

La apuesta de Amazon llega en un momento en el que el streaming mexicano entra en una etapa de mayor madurez.

De acuerdo con The CIU, el mercado mexicano de plataformas de video bajo demanda por suscripción alcanzó 15.4 millones de suscripciones en el segundo trimestre de 2026, un crecimiento anual de 6.2%. Sin embargo, la consultora advierte que la competencia se ha intensificado y que las plataformas enfrentan nuevos retos relacionados con la retención de usuarios, los planes con publicidad, los empaquetamientos y la diferenciación del contenido.

La compañía también anunció que ampliará en América Latina la posibilidad de contratar servicios de streaming de terceros directamente desde Prime Video, además de rentar y comprar películas. La expansión llegará este año a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Perú, mientras que Argentina ya cuenta con parte de estas funciones.

Más allá de las pantallas, Amazon también pretende fortalecer el ecosistema audiovisual regional mediante programas de capacitación y desarrollo de talento. En México, la compañía ya trabaja con escuelas de actuación y organizaciones del sector, y anunció un nuevo programa con SAE Institute enfocado en capacidades de producción física y posproducción.

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