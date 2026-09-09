La planta que sobrepasa a la lengua de suegra y cada vez más personas plantan: crece más rápido y se ve mejor.

Colombia construirá el Cristo más grande del mundo: superará al de Brasil, no tiene comparación y es el orgullo del país

Las plantas de interior continúan siendo un elemento clave en el ámbito de la decoración y cada vez más individuos se inclinan por alternativas que fusionen estética con un cuidado sencillo para embellecer sus espacios.

Recientemente, ha surgido una especie que ha ganado notoriedad en comparación con la tradicional y reconocida lengua de suegra, debido a su crecimiento más rápido y su apariencia más impactante en el hogar. Además de embellecer, redefine la atmósfera del espacio.

La planta de interior que es tendencia en decoración

El Philodendron selloum, conocido como filodendro arbóreo, es una de las elecciones más apreciadas por quienes desean un estilo más natural.

De acuerdo con lo informado por diversos medios locales, esta planta es reconocida por sus hojas grandes, brillantes y recortadas, las cuales generan un efecto visual más dinámico en comparación con vegetación más estructurada. Su presencia proporciona volumen y un verde intenso que tiene el potencial de transformar radicalmente cualquier ambiente.

El Philodendron selloum se destaca por sus hojas grandes y su estética tropical. Erick-Bolanos-CR

Por qué cada vez más personas la recomiendan

Una de las características más notables de esta planta es su crecimiento constante, el cual se manifiesta a través de la producción frecuente de hojas nuevas en condiciones adecuadas. Su estética selvática se alinea perfectamente con las tendencias contemporáneas de decoración, donde se valora la creación de ambientes más orgánicos y generadores de una sensación de abundancia.

Asimismo, esta planta es reconocida por su fácil mantenimiento, convirtiéndola en una opción ideal para aquellos que carecen de experiencia en jardinería, pero que desean incorporar vida a sus entornos.

Su presencia aporta volumen y un efecto visual moderno en cualquier ambiente. Freepik

Trucos para cuidarla y que crezca más fuerte

Es fundamental considerar ciertos cuidados esenciales para garantizar el adecuado estado del Philodendron selloum:

Respecto al trasplante, se aconseja llevar a cabo esta práctica cada uno o dos años, sobre todo cuando las raíces comienzan a ocupar en su totalidad la maceta. Emplear un sustrato ligero y con buen drenaje será beneficioso para mantener un crecimiento saludable.

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que esta planta puede resultar tóxica para perros y gatos si llega a ser ingerida.

Por consiguiente, se recomienda posicionarla en lugares elevados o fuera del alcance de los animales, así como evitar dejar hojas sueltas en el suelo y estar alertas ante cualquier comportamiento inusual. Mediante estas precauciones, es factible disfrutar de su valor decorativo sin incurrir en riesgos.