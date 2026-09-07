Las hojas amarillas son una de las señales más habituales de que una planta no está atravesando su mejor momento. Frente a este cambio de color, muchas personas suelen pensar que necesita más agua, aunque los especialistas advierten que no siempre es así.

De hecho, regarla inmediatamente puede incluso empeorar la situación. El amarillamiento también puede estar relacionado con exceso de humedad, falta de luz, deficiencias nutricionales, plagas o cambios de temperatura, por lo que observar el estado general de la planta es fundamental antes de tomar una decisión.

Por qué las hojas de las plantas se ponen amarillas

Paris Lalicata, especialista en plantas de The Sill, explicó que el problema puede aparecer tanto por exceso como por falta de agua. En algunas plantas de interior, mantener las raíces constantemente húmedas puede dificultar que absorban correctamente oxígeno y nutrientes.

Por eso, agregar más agua sin revisar primero la tierra puede ser contraproducente. La especialista Lisa Eldred Steinkopf, conocida como The Houseplant Guru, también señala que las hojas amarillas pueden tener diferentes causas y destaca la importancia de utilizar macetas con buen drenaje.

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Las otras causas que pueden provocar el cambio de color

La Royal Horticultural Society (RHS) señala que el amarillamiento puede estar relacionado con varios factores, entre ellos:

Demasiada o muy poca agua .

Falta de luz .

Temperaturas demasiado bajas.

Cambios bruscos de temperatura.

Corrientes de aire.

Deficiencias nutricionales.

Además, no todos los casos representan un problema. Algunas hojas inferiores pueden ponerse amarillas y terminar cayendo como parte del proceso natural de envejecimiento de la planta.

Cómo saber si una planta realmente necesita agua

Antes de regar, una de las recomendaciones más sencillas es revisar la humedad del sustrato. La RHS aconseja introducir un dedo algunos centímetros en la tierra para comprobar si está seca y evitar establecer una frecuencia de riego idéntica para todas las plantas.

Si la tierra todavía conserva humedad, lo mejor es esperar antes de volver a regar. El aspecto de las hojas debe analizarse junto con el estado del suelo, la iluminación y las condiciones del ambiente, ya que el mismo síntoma puede tener causas completamente diferentes. Así, en lugar de agregar agua automáticamente ante las primeras hojas amarillas, conviene identificar primero qué está afectando a la planta.