Un asteroide impactará en la Tierra: la NASA ya anticipó la fecha y activó protocolos de defensa planetaria. Foto: ChatGPT

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La NASA mantiene vigilancia continua sobre el asteroide 2024 YR4, un cuerpo celeste cuya trayectoria lo clasifica dentro de los cuerpos cercanos a la Tierra. Los análisis recientes han permitido establecer una fecha concreta de posible impacto, lo que ha conducido a la activación de los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque el riesgo sigue siendo considerado bajo.

Este tipo de monitoreo constituye una parte esencial de los programas científicos que tienen como objetivo anticipar escenarios que, aunque poco probables, son de gran relevancia, basándose en datos acumulados durante prolongados períodos de observación astronómica.

Con el progresivo desarrollo de los estudios, los científicos han logrado refinar los cálculos orbitales del asteroide, lo que ha permitido eliminar escenarios alarmistas y redirigir la atención hacia la evaluación técnica del fenómeno.

Asteroide 2024 YR4: qué es y por qué está bajo vigilancia

Las estimaciones actuales indican que el tamaño del objeto estaría entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable clave para determinar los posibles efectos en caso de ingreso a la atmósfera.

El asteroide 2024 YR4 pertenece a la categoría de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO por sus siglas en inglés. Se trata de cuerpos rocosos que, en determinados momentos, cruzan zonas próximas a la órbita terrestre.

De acuerdo con datos citados por La FM, la NASA sigue este tipo de asteroides para mejorar su capacidad de respuesta ante eventos de bajo riesgo pero alto impacto potencial, utilizando telescopios distribuidos en distintas partes del mundo.

NASA mantiene bajo observación al asteroide 2024 YR4 ante posible impacto en la Tierra. Imagen creada con ChatGPT

Fecha clave y probabilidad de impacto con la Tierra

Los cálculos más recientes indican que, para el 22 de diciembre de 2032, se prevé una probabilidad muy baja de impacto. En el momento de su descubrimiento inicial, la posibilidad era considerablemente mayor; sin embargo, ha ido disminuyendo conforme se han obtenido nuevas observaciones.

La agencia correspondiente ha puntualizado que estos ajustes en las probabilidades constituyen una parte normal del proceso de actualización de datos y no deben interpretarse como una señal de amenaza inminente.

No obstante, el objeto ha excedido el umbral del 1% de probabilidad, un límite técnico que activa los protocolos de notificación internacional, según los lineamientos establecidos por la NASA y otras instituciones científicas.

NASA monitorea asteroide 2024 YR4 y activa protocolos de defensa planetaria (foto: archivo).

Asteroide 2024 YR4: qué pasaría si impacta en la Tierra

Los modelos científicos sugieren que un asteroide de tales dimensiones probablemente explotaría en la atmósfera al ingresar a la misma. Si este evento se produjese sobre el océano, los expertos consideran que la generación de un tsunami sería poco probable.

En el eventual caso de un impacto aéreo sobre zonas con alta densidad poblacional, un objeto con un tamaño de entre 40 y 60 metros podría provocar roturas de ventanas y daños estructurales menores. Por otro lado, un escenario en el que el tamaño se acerque a los 90 metros, aunque menos probable, podría acarrear afectaciones más severas en áreas urbanas y sus alrededores.

Cómo predice la NASA la trayectoria de asteroides y cometas

El monitoreo del 2024 YR4 se lleva a cabo mediante el programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que emplea telescopios terrestres junto con modelos computacionales sofisticados. Cada conjunto de datos reciente permite la revisión de la órbita proyectada para los años y décadas venideras.

Las actualizaciones oficiales son divulgadas en el sistema automatizado Sentry, donde se actualizan las modificaciones en la probabilidad de impacto a medida que se perfecciona la información disponible.