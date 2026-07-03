El ranking QS 2027 evaluó más de 1.500 universidades de todo el mundo mediante distintos indicadores académicos. (Fuente: Freepik)

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La firma británica Quacquarelli Symonds (QS) publicó una nueva edición de su ranking mundial de universidades, una clasificación que analiza el desempeño de más de 1.500 instituciones de educación superior con miras al año académico 2027. El listado también identifica cuáles son las universidades latinoamericanas mejor posicionadas y muestra la presencia de varias instituciones colombianas.

El estudio evalúa aspectos como la reputación académica, la percepción de los empleadores, la calidad de la investigación, la experiencia de los estudiantes y el nivel de internacionalización para comparar el desempeño de las universidades en todo el mundo.

Cuáles fueron las universidades latinoamericanas mejor ubicadas

Dentro del panorama regional, América Latina volvió a tener representación entre las primeras posiciones del ranking global gracias a universidades de Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia y Perú.

La mejor ubicada fue la Universidad de Buenos Aires (UBA), que alcanzó el puesto 84 a nivel mundial. Detrás aparecieron la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidade de São Paulo (USP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Chile y el Tecnológico de Monterrey.

En el caso de Colombia, la Universidad de los Andes se ubicó en el puesto 233 del ranking mundial, mientras que la Universidad Nacional de Colombia ocupó la posición 293. Ambas fueron las instituciones colombianas mejor clasificadas dentro del listado latinoamericano.

La Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia fueron las instituciones colombianas mejor ubicadas en la clasificación para América Latina. (Fuente: Freepik)

Además, la Pontificia Universidad Javeriana también apareció en la clasificación global, al ubicarse en el puesto 395.

Las universidades que lideran el ranking mundial

A nivel internacional, el ranking volvió a ser encabezado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que obtuvo la puntuación máxima.

En la segunda posición quedaron empatadas el Imperial College London y la Stanford University. Luego se ubicaron la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, California Institute of Technology (Caltech), ETH Zurich, University College London (UCL) y la National University of Singapore (NUS), instituciones que completaron los diez primeros lugares de la clasificación.

Cómo elabora QS su clasificación internacional

La metodología utilizada por Quacquarelli Symonds combina diferentes indicadores para ofrecer una evaluación integral del desempeño universitario.

Entre los criterios analizados se encuentran la reputación académica obtenida mediante encuestas a especialistas, la percepción de los empleadores sobre los egresados, el impacto de la producción científica a través de las citaciones por profesor, la relación entre docentes y estudiantes, y el grado de internacionalización de cada institución, medido por la movilidad de estudiantes y profesores.