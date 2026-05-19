La línea Urquiza renovará un puente clave para reducir demoras en uno de los ramales más utilizados del AMBA

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La línea Urquiza sumará una nueva obra de infraestructura ferroviaria en el conurbano bonaerense. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) oficializó el llamado a licitación para renovar un puente ubicado en las inmediaciones de la estación José María Bosch, en la localidad de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero.

El proyecto contempla la reconstrucción integral del puente ferroviario situado sobre la calle Presidente Arturo U. Illia, una intervención considerada estratégica para mejorar la operación de uno de los ramales más utilizados del oeste del AMBA. La estructura actual será reemplazada por una nueva superestructura de hormigón postesado adaptada a ambas vías del servicio.

Cómo será la obra en el puente de la línea Urquiza

Según los pliegos oficiales, la intervención incluirá la construcción de nuevos estribos de hormigón armado, pilotes y dos vigas tablero de 12 metros de longitud, una para cada vía, tanto ascendente como descendente.

Además, se ejecutará la renovación de la vía ferroviaria en el área intervenida y en ambos extremos del puente para garantizar la correcta conexión con la infraestructura existente. La obra tendrá un plazo estimado de 360 días corridos y se realizará intentando minimizar el impacto sobre la circulación habitual de los trenes.

Según los pliegos oficiales, la obra incluirá nuevos estribos de hormigón, pilotes y dos vigas de 12 metros, una para cada vía del servicio.

El plan de modernización ferroviaria avanza en el Urquiza

La licitación del puente en Villa Bosch se suma a otras tres obras impulsadas por ADIF en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

La más avanzada es la reconstrucción de la terminal General Lemos, que ya supera el 15% de ejecución. Allí se demolieron sectores completos de la estación para construir nuevos andenes, accesos, boleterías, oficinas operativas y espacios comerciales adaptados a las normas actuales de accesibilidad y seguridad.

Nuevas señales, barreras y tecnología ferroviaria

El paquete de inversiones también contempla la compra de insumos para barreras automáticas y una renovación integral del sistema de señalamiento entre las estaciones Rubén Darío y General Lemos.

Entre los trabajos previstos figuran la instalación de enclavamientos “fail-safe”, nuevos Centros de Tráfico Local, sistemas eléctricos modernizados y mejoras en el sistema de frenado automático ATS. El objetivo es incrementar la seguridad operativa y optimizar la frecuencia de los servicios.

La línea Urquiza, entre concesiones y cambios

La línea Urquiza continúa siendo una de las únicas dos líneas metropolitanas del AMBA operadas por una concesionaria privada. El servicio sigue bajo control de Metrovías, cuyo contrato original venció en 2017 pero fue prorrogado sucesivamente por distintos gobiernos.

La última extensión de la concesión fue otorgada en diciembre pasado y tendrá vigencia hasta junio de 2027 o hasta que avance el proceso de reprivatización de los servicios ferroviarios metropolitanos.

Qué impacto tendrá la obra para los pasajeros

Desde el sector ferroviario destacan que la renovación del puente en Villa Bosch apunta a reducir riesgos operativos, mejorar la infraestructura y garantizar mayor confiabilidad en la circulación de los trenes.

Para miles de pasajeros que utilizan diariamente la línea Urquiza para conectar el oeste del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, las obras forman parte de un proceso de modernización largamente esperado, en un contexto donde el sistema ferroviario busca recuperar inversiones después de años de deterioro estructural.