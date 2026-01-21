La caminata ‘secreta’ que miles están usando para ponerse fuertes, mejorar la postura y quemar calorías que es súper efectiva Fuente: Shutterstock

En el último año creció el interés por una forma de ejercicio basada en caminar, pero diseñada para activar más músculos y quemar más calorías que una salida recreativa.

Esa modalidad se conoce como rucking y consiste en caminar con una mochila cargada con peso. Si bien esta práctica nació en el ámbito militar para desarrollar resistencia, fuerza y alineación corporal, se trasladó al mundo fitness, ya que tiene un bajo impacto articular y resultados medibles en poco tiempo.

Cómo surgió y qué es el rucking

Antes de convertirse en tendencia, el rucking era parte del entrenamiento de marines y otras fuerzas, que marchan durante kilómetros por terrenos irregulares cargando equipo.

El esfuerzo prolongado con peso obliga a estabilizar la postura, utilizar la musculatura del core y sostener la fuerza de piernas y espalda, lo que se traduce en resultados altamente efectivos con el correr del tiempo

En el contexto urbano actual, el rucking se adaptó para quienes buscan un método accesible y sin máquinas, ya que se puede realizar en plazas, senderos o calles, ajustando el peso según cada persona.

En este sentido, la especialista Hilary Achauer afirmó en el New York Times que el rucking puede resultar más eficiente que correr para adelgazar y tonificar debido a que activa más masa muscular con menor impacto.

Mejora la postura y quema grasa: los beneficios del rucking

Según la revista Men’s Journal, el rucking puede quemar hasta el doble de calorías que una caminata regular, dependiendo del peso y del ritmo elegido. La carga obliga al organismo a producir más trabajo muscular, lo que incrementa el gasto energético y contribuye a la tonificación.

Además, uno de los beneficios más comentados es la postura, ya que, si el peso está bien distribuido, favorece la alineación de la columna y fortalece la parte superior de la espalda, contrarrestando el sedentarismo y la posición encorvada asociada al uso de pantallas.

A esto se suma un aporte extra para la salud ósea porque la carga progresiva estimula la densidad mineral y ayuda a prevenir osteoporosis a futuro.

Con cuánto peso de carga se puede empezar a hacer rucking

Para iniciar, se recomienda una mochila de montaña y cargas moderadas, y las referencias más utilizadas son entre 4 y 9 kilos para mujeres y de 6 a 18 kilos para hombres, con progresión gradual, teniendo en cuenta que las variables de la superficie en la que se haga podrían hacer que el peso se sienta mucho más.