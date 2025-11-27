Realizar actividad física es una práctica que siempre se recomienda incluir en la vida cotidiana para mejorar la salud general del organismo. La bicicleta fija es uno de los ejercicios más frecuentes y que mayor cantidad de beneficios aporta, y en este sentido un estudio científico determinó cuánto tiempo se debe hacer al día.

Cuántos minutos hay que hacer de bicicleta al día para estar más saludable

Hacer diez minutos de bicicleta fija puede ser tan efectivo como un entrenamiento intenso y aportar grandes beneficios para la salud, según un reciente estudio elaborado por la Sociedad Americana de Fisiología.

En el relevamiento, los resultados desafiaron la creencia común sobre el tiempo necesario para lograr un entrenamiento que brinde mejoras significativas en la capacidad pulmonar, la resistencia y otros aspectos físicos clave.

Fuente: Shutterstock

El trabajo de los especialistas reveló que, al realizar sprints de 4 segundos en bicicleta fija, seguidos de descansos breves de entre 15 y 30 segundos, durante 10 minutos, los participantes experimentaron mejoras notables. Este protocolo se repitió tres veces por semana y los resultados fueron sorprendentes.

Los beneficios de hacer bicicleta fija

Según reveló el portal de Menshealth, a lo largo de ocho semanas, los científicos monitorearon de cerca las condiciones de los participantes y notaron que en todos ellos “mejoró la capacidad pulmonar, y se evidenció un aumento en la resistencia aeróbica y anaeróbica, lo que implica un incremento en la fuerza muscular".

Además, los especialistas que llevaron a cabo el estudio sobre este tipo de ejercicio físico indicaron que “se observó un aumento en el flujo sanguíneo total", lo cual es un beneficio importante para la salud.

Cómo integrar la bicicleta estática en tu horario semanal

Incluir la bicicleta fija en tu rutina de ejercicio puede ser fácil y muy beneficioso. A continuación, te dejamos algunas recomendaciones para aprovechar al máximo estos breves pero intensos entrenamientos:

Establece un horario : Elige días específicos de la semana para asegurarte de cumplir con los tres entrenamientos. Por ejemplo, podrías optar por lunes, miércoles y viernes.

: Elige días específicos de la semana para asegurarte de cumplir con los tres entrenamientos. Por ejemplo, podrías optar por lunes, miércoles y viernes. Prepara el espacio: Asegúrate de tener un lugar cómodo y bien ventilado para usar la bicicleta fija, evitando distracciones que interrumpan tus sprints.

Fuente: Shutterstock