Uno de los grandes misterios en la historia de la humanidad, y sobre todo de Occidente, es la resurrección de Jesús relatada en la Biblia sobre la Pasión, que da lugar a la Pascua católica. En particular, este texto narrado en el evangelio no solo habla de la muerte de Cristo y su vuelta a la vida, sino también de distintos hechos como la destrucción del Templo de Salomón y el sepulcro que se partió el día de la resurrección. En esta línea, un estudio científico del Centro Alemán de Investigación en Geociencias parece haberle dado validez al texto bíblico de Mateo que habla de un fuerte terremoto que sacudió Jerusalén al momento de la muerte de Jesús, durante la Pascua. El estudio llevado a cabo por el geólogo Jefferson Williams y otros especialistas del instituto germano narra que, mediante muestras de sedimentos en la playa de Ein Gedi, junto al Mar Muerto, se pudo comprobar que hubo dos terremotos muy fuertes en la zona de Jerusalén entre el 31 antes de Cristo y el 36 d. C. De esta manera, distintos analistas de la historia cristiana puntualizaron que este hallazgo podría dar validez a dos hechos en particular: “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron” El periodo del segundo terremoto analizado coincide con los años en que Poncio Pilato (quien condenó a Jesús a la cruz en su famoso gesto de lavarse las manos) fue procurador de Judea. Los especialistas concluyeron que el estudio coincide con el fenómeno que narra el evangelio de mateo. En esta línea, según los cálculos astronómicos sobre el calendario judío, los investigadores sugirieron que la fecha más probable de la crucifixión fue el viernes 3 de abril del año 33 d.C. Otro punto que da validez a la teoría es que la tradición cristiana marca que Jesús murió a los 33 años. De esta manera, y pese a que el mito se apoya en la fecha, el estudio fue posterior a la instauración de esta edad. Por lo que, el dato suma a la veracidad de la conexión. Vale aclarar que los propios autores del estudio señalaron que, aunque la evidencia geológica confirma que hubo un terremoto en esos años, no se puede probar al 100% que ocurrió exactamente en el momento de la crucifixión, sino que podría tratarse de un evento cercano que el escritor del evangelio incluyó por su significado simbólico.