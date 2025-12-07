El regreso de Cristo a la tierra es una de las grandes promesas de las escrituras sagradas. Para muchos representa la esperanza viva y la confirmación de la fe en El Salvador. Para otros es tan solo una creencia sin importancia. Pero, sin dudas, la segunda venida de Cristo es uno de los grandes interrogantes de la humanidad.

En efecto, ríos de tinta se han escrito al respecto. Teólogos y estudiosos de los libros canónicos se han encargado de interpretar el momento de la venida, las señales y los testimonios bíblicos en pos de responder a esta gran incognita. Veamos qué se sabe hasta el momento.

¿Qué se sabe de la segunda venida de Cristo?

¿Qué se sabe de la Segunda Venida de Cristo? Esto dice la Biblia. Imagen: archivo.

La idea de que el Hijo de Dios regrese a la Tierra sale del Nuevo Testamento. De hecho, es en el Evangelio según Mateo que se afirma que Jesús prometió regresar. Según Vatican News, “San Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre pensando en los cristianos de origen judío: en el texto enfatiza que Jesús es el Mesías que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Se puede decir casi con certeza que escribió en arameo”.

Al respecto, en el primer capítulo se establece que:

La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. (Mateo 24:30-31)

¿Cuándo será la segunda venida de Cristo?

Esto es lo que se sabe sobre la segunda venido de Jesucristo. Imagen: archivo.

De acuerdo al sitio Bible Info, “la segunda venida está cerca. En efecto, Jesús prometió a Sus discípulos que volvería otra vez".

Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca; y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del hombre. (Mateo 24:36-39)

En cuanto al momento preciso en el que sucederá la segunda venida de Cristo, el Evangelio de Mateo dice que será repentino, pero que hay que estar preparados.

Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. (Mateo 24:42)