Un joven de 22 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea en Ezeiza. El enfrentamiento se produjo a la salida del boliche Egipto.

La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas, oriundo de Cañuelas. Por el hecho fueron detenidos cuatro jóvenes, de entre 18 y 23 años, mientras la Justicia intenta determinar qué participación tuvo cada uno en el homicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc. La investigación fue caratulada inicialmente como homicidio.

Cómo fue el ataque en Ezeiza que acabó con la vida del joven de 22 años

Según fuentes policiales, el conflicto comenzó durante la madrugada del domingo en el boliche Egipto, ubicado en Ezeiza.

Asesinaron a un joven de 22 años en Ezeiza. Cañuelas Noticias

Allí se habría producido una discusión entre dos grupos de jóvenes. Después de salir del establecimiento, ambos grupos volvieron a encontrarse aproximadamente 15 cuadras más adelante, en la zona de Presidente Perón y French.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, uno de los grupos estaba integrado por cuatro jóvenes y el otro por tres. En medio de la pelea, comenzaron a arrojarse piedras.

Una de ellas impactó en la cabeza de Rojas y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.

Los investigadores trabajan ahora para establecer con precisión cómo ocurrió la agresión y cuál fue la intervención concreta de cada una de las personas detenidas.

Quién era el joven asesinado

La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años y oriundo de Cañuelas.

Rojas se encontraba junto a otras personas cuando se produjo el enfrentamiento, en el que recibió el impacto en la cabeza.

El cuerpo debía ser trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia, procedimiento que permitirá establecer con precisión las lesiones y la causa médica de la muerte.

Quiénes son los cuatro detenidos por el homicidio

La investigación permitió detener a cuatro jóvenes, que fueron identificados mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Los detenidos por el crimen

El primer detenido fue un joven de 18 años. Luego se realizaron allanamientos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, donde detuvieron a otros tres: uno de 19 años, otro de 21 y el tercero de 23.

Entre los cuatro detenidos, A.G.M., de 23 años, aparece señalado preliminarmente como quien habría arrojado la piedra que impactó contra Rojas.

La Justicia deberá analizar las pruebas reunidas y establecer qué participación tuvo cada uno de los cuatro detenidos en el enfrentamiento.

Después del ataque, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad disponibles en la zona. El análisis de esas imágenes permitió reconstruir parte de los movimientos de los involucrados e identificar a los acusados del homicidio.