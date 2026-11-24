En la vóragine diaria, una de las recomendaciones más sugerida por parte de los mecánicos pasa desapercibida: calentar el motor unos minutos antes de comenzar a circular en vehículo .

Si bien se trata de una acción simple, muchas personas optan por encender el automóvil y salir andando.

No obstante, el mecánico Juan José Ebenezer advirtió en su cuenta de Instagram que este gesto puede desgastar el motor más de lo que se cree. Detrás de esta sugerencia explicó por qué se debe realizar esta acción.

Qué pasa con el aceite en los primeros segundos

Según Ebenezer, con el auto detenido, el aceite se acumula en la parte baja del bloque, en el cárter. La bomba de aceite es mecánica y solo trabaja cuando el motor gira.

Al girar la llave, el motor de arranque hace girar el cigüeñal a baja velocidad. Recién ahí la bomba empieza a mover el lubricante.

Si el auto arranca y acelera enseguida, las piezas se mueven más rápido antes de que el aceite llegue a todas partes.

En este contexto, Ebenezer indicó: “Esos instantes siempre van a crear una falta de lubricación dentro del motor”.

Juan José Ebenezer, mecánico, explicó cómo estirar la vida útil del motor del auto: “Si querés cuidar tu motor y conservarlo, tenés que arrancar el auto y esperar unos segundos” Fuente: Shutterstock Shutterstock

El mecánico aclara que no se trata solo de autos viejos. Cualquier motor, nuevo o antiguo, necesita que suba la presión de aceite.

“Cualquier coche cuando arranca, te esperas. ¿A qué? A que suba la presión de aceite, a que lubrique, a que caliente mínimamente los componentes y después circula”, explicó.

Cuánto hay que esperar y qué más conviene hacer

Ebenezer insiste en que no hace falta esperar mucho, porque alcanzan con unos segundos.

Si la persona tiene apuro, conviene al menos acostumbrarse a dar ese margen antes de iniciar la marcha. “ Si querés cuidar tu motor y conservarlo, tenés que arrancar el coche, esperar unos segundos, no mucho, unos segundos ”, remarcó.

Por otra parte, el mecánico reconoció que en los autos modernos salir enseguida ayuda a reducir las emisiones contaminantes. No obstante, para quien prioriza la vida útil del motor, recomienda esperar.

También sugirió el uso de productos antifricción, que forman una película protectora sobre los metales. En este sentido, conviene consultar antes el manual del fabricante.

En este contexto, el consejo se aplica sobre todo a los arranques en frío, como el de la mañana, cuando el aceite estuvo muchas horas detenido.

En conclusión, arrancar el auto y esperar unos segundos es un gesto simple que, según Ebenezer, ayuda a conservar el motor por más tiempo.