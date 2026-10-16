El mecánico italiano Andrea Marazzi ingresó en el Libro Guinness de los récords por convertir un Fiat Panda en el auto más estrecho del mundo.

Andrea Marazzi dedicó un año a modificar el clásico utilitario hasta reducir su anchura a 50,2 centímetros. Su creación, bautizada como “Panda per Uno”, entró en el Libro Guinness de los Récords gracias a un diseño que conserva el 90% de las piezas originales y funciona con un motor eléctrico.

El proyecto comenzó en 2024, cuando un Fiat Panda en buen estado llegó al desguace de la familia del mecánico italiano. Aficionado al modelo y habitual de la concentración Panda a Pandino, Marazzi aprovechó la oportunidad para poner a prueba sus conocimientos y convertir el vehículo en una versión sin precedentes. El resultado mide casi un tercio de los 146 centímetros de ancho del automóvil original.

La transformación exigió cortar longitudinalmente la carrocería, retirar las puertas y adaptar numerosos componentes. La reducción de tamaño también obligó a sustituir el motor de gasolina por uno eléctrico, con una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Aunque el vehículo puede desplazarse por sus propios medios, no cuenta con homologación para circular por la vía pública.

¿Cómo consiguió Andrea Marazzi convertir un Fiat Panda en el coche más estrecho del mundo?

El mecánico comenzó por desmontar las puertas y las molduras laterales antes de cortar la carrocería por la mitad, a lo largo. Su conocimiento de la estructura del Fiat Panda resultó fundamental para afrontar una modificación que requería precisión en cada etapa.

El Fiat Panda transformado por el mecánico italiano Andrea Marazzi para ser el auto más estrecho del mundo es manejable y tiene un motor eléctrico. Libro Guinness de los récords

Tras el corte, Marazzi fabricó piezas a medida para adaptar los paneles exteriores, las lunas, el capó, el techo y el portón trasero. Pese a la magnitud de la intervención, consiguió conservar aproximadamente el 90% de los componentes del modelo de 1993, una de las características más llamativas del proyecto.

El ancho final de 50,2 centímetros sitúa al “Panda per Uno” por debajo de otros vehículos de dimensiones reducidas. Como referencia, la Vespa Primavera 50 mide 73,5 centímetros de ancho, mientras que el Tango Hybrid Narrow Car alcanza los 99 centímetros.

¿Cómo funciona el Fiat Panda más estrecho del mundo y puede circular por la calle?

La reducción de la carrocería impidió mantener el motor de gasolina original. En su lugar, Marazzi instaló un pequeño propulsor eléctrico que permite alcanzar una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. El coche conserva, además, un sistema de dirección adaptado a sus nuevas dimensiones, faros e intermitentes funcionales.

El Fiat Panda transformado por el mecánico italiano Andrea Marazzi para ser el auto más estrecho del mundo es manejable y tiene un motor eléctrico. Libro Guinness de los récords

Sin embargo, su capacidad para desplazarse no significa que pueda circular legalmente por las carreteras. El vehículo carece de homologación para la vía pública y Guinness World Records advirtió que no ofrece una estabilidad especialmente buena en las curvas. Su récord corresponde al coche conducible más estrecho del mundo, no a un modelo apto para el tránsito habitual.

La pasión de Marazzi por el Fiat Panda tampoco terminó con esta creación. Después de llevar el utilitario a una escala mínima, el mecánico exploró el extremo opuesto y modificó otro ejemplar para convertirlo en un monster truck, con neumáticos de grandes dimensiones.