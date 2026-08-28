México atraviesa una recomposición definitiva en su mercado automotor. Los sedanes, que durante años fueron el corazón del volumen, y hoy en día ya no dictan la conversación: seis de cada diez vehículos nuevos vendidos en 2026 son camionetas, ya sean SUV o pickups, de acuerdo con datos de la AMDA referidos al INEGI.

Entre enero y julio, el país comercializó 885,349 unidades, un crecimiento del 5% anual, impulsado por consumidores que buscan más espacio, mayor versatilidad y una posición de manejo elevada.

En ese contexto, Nissan, la marca número uno del país, con cerca del 17% del mercado, enfrenta un reto distinto al de años anteriores: defender el liderazgo para mantenerse en la punta. La respuesta ha sido una reorganización profunda de su portafolio, diseñada para que un cliente pueda cambiar de ciudad, trabajo, familia o estilo de vida sin cambiar de marca.

En el segmento de camionetas, al primer semestre, los SUV concentraron 311,847 unidades vendidas en México, 41.3% de todo el mercado, con un crecimiento de 7.1% frente al año anterior, y las pickups sumaron otras 126,499, equivalentes a 16.8% adicional. Juntas, ambas carrocerías representan ya cerca de seis de cada diez vehículos nuevos que se venden en el país. El sedán compacto, que durante años fue el producto de entrada por excelencia de la industria automotriz mexicana, dejó de ser el centro de gravedad del mercado.

Ese cambio no es solo estético o de tamaño. Refleja un consumidor que prioriza espacio, posición de manejo elevada y versatilidad de carga por encima del formato tradicional, y que además financia esa preferencia: el crédito automotriz sigue creciendo y ya cubre a la mayoría de las unidades que se colocan en el país. Para una marca como Nissan, que construyó buena parte de su historia en México sobre sedanes, esa recomposición acelera su estrategia de portafolio actual.

Nissan Magnite: la democratización del SUV

Si algún modelo explica por qué el mercado mexicano migró hacia los SUV, es Nissan Magnite. Vendió 16,097 unidades en el primer semestre de 2026, frente a 5,231 en el mismo periodo de 2025, un crecimiento de 208% que lo convirtió en el SUV de mayor volumen del país y en uno de los vehículos más vendidos de México, con 17,767 unidades acumuladas al cierre de julio. Desde su lanzamiento en abril de 2025 suma ya 36,692 unidades comercializadas, más de una cuarta parte de ellas solo entre abril y junio de este año.

Es un crecimiento que no se explica por potencia ni por capacidades todoterreno que la mayoría de sus compradores nunca usará, sino por una ecuación de precio y equipamiento: motor turbo de tres cilindros y un litro con 99 caballos de fuerza, pantalla táctil de 8 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión de 360 grados y seis bolsas de aire de serie. De hecho, esta tecnología hace pocos años se reservaba para segmentos más caros. Nissan convirtió este formato en la puerta de entrada de una generación de compradores mexicanos que no quiere heredar el sedán de sus padres, sino tener su propio SUV.

Nissan KAIT: el siguiente escalón para una familia en crecimiento

Nissan prepara la llegada de Nissan KAIT, un SUV compacto medio fabricado en la planta de Resende, Brasil, con precios de lanzamiento que parten de 429,990 pesos. A diferencia de Nissan Magnite, no se vende como una puerta de entrada: la propia marca lo posiciona internamente como “todo lo que está bien”, una manera de decir que es la opción intermedia para quien ya dio el salto a su primera SUV y ahora necesita más espacio y equipamiento, sin llegar todavía al presupuesto de Nissan X-Trail.

El vehículo monta un motor 1.6L de 122 caballos de fuerza con transmisión CVT y se ofrece en tres versiones: Advance, Exclusive y Platinum. La diferencia importa, pues Advance mantiene panel de instrumentos analógico y conectividad alámbrica, mientras que las dos versiones superiores suben a una pantalla de 9 pulgadas inalámbrica y cargador para el teléfono.

El paquete completo de asistencias de manejo, como monitor de visión periférica, alerta de tráfico cruzado y alerta de punto ciego, tampoco está disponible en toda la gama, solo en la Platinum. Un dato más revelador que cualquier descripción de diseño: la cajuela tiene 674 litros de capacidad, una dimensión que habla directamente del comprador al que apunta: familias que ya cargan carriolas, bicicletas o el súper de la semana y para quienes Nissan Magnite se quedó chico.

También incorpora asientos “Zero Gravity”, desarrollados originalmente con el Laboratorio Yamazaki de la Universidad de Keio y ya usados en Nissan Altima y Nissan X-Trail desde 2015. Es decir, en un Nissan KAIT los pasajeros irán con todo confort en trayectos largos sin la necesidad de gastos prohibitivos.

En todo esto hay una razón de mercado inteligente. La intención de Nissan con este SUV es entrar al Top 3 de la parte media del segmento. El vehículo llega a terrenos familiares pues en esta categoría Nissan ya marcó su territorio con Nissan Kicks, que entre enero y julio ha vendido más de 12 mil unidades. El verdadero valor de Nissan KAIT no es tanto quitarle mercado a la competencia como evitar que el cliente de Nissan Magnite, al crecer, se vaya a otra marca en lugar de subir de escalón dentro de la misma.

Pickups: de herramienta productiva a vehículo de estilo de vida

En pickups, Nissan defiende un muy disputado. Nissan NP300 sigue siendo la pickup más vendida de México, con 23,136 unidades entre enero y julio y una participación de 18.3% del segmento; es decir, casi una de cada cinco camionetas vendidas en el país.

La estrategia de Nissan en las famosas trocas es similar a la de los SUV: construir escalones con identidad propia. Nissan NP300 se dirige a los Unbreakables: compradores de sectores productivos, flotillas y construcción para quienes la camioneta es ante todo un activo de trabajo, con capacidad de carga de hasta 1.4 toneladas y motores gasolina o diésel. Nissan Frontier estándar duplica la experiencia con un concepto ideal: para trabajar de lunes a viernes y viajar el fin de semana, todo esto con mayor confort y conectividad sin renunciar a capacidad de carga superior a la tonelada. Y Nissan Frontier PRO-4X, con tracción 4x4, bloqueo diferencial trasero y Monitor Inteligente de Visión Periférica para maniobras fuera de pavimento, apunta a un comprador que busca terreno off-road, no flotillas.

En la parte más alta de la gama, Nissan Frontier V6 PRO-4X funciona como modelo aspiracional puro: suspensión deportiva Bilstein, pantalla táctil de 12.3 pulgadas, audio Fender de alta fidelidad y doble subwoofer. Es la pickup que menos tiene que ver con una obra de construcción y más con un fin de semana de aventura, y confirma que la categoría dejó de venderse únicamente por tonelaje.

Una gama para que el cliente cambie de necesidad sin cambiar de marca

La lógica que conecta a Nissan Magnite, Nissan KAIT, Nissan NP300 y Nissan Frontier no es simplemente tener más modelos en el piso de exhibición. Es que un mismo cliente pueda cambiar de ciudad, de tamaño de familia, de trabajo o de presupuesto sin tener que cambiar de distribuidor: entra con un Nissan Magnite, sube a un Nissan KAIT cuando su familia crece, y si su vida se inclina hacia el trabajo pesado o la aventura, encuentra una Nissan NP300 o una Nissan Frontier PRO-4X esperándolo en la misma red.