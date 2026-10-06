El método pilates fue desarrollado por Joseph Hubertus Pilates a partir de una concepción del ejercicio basada en el control consciente del cuerpo.

El creador denominó originalmente a su sistema Contrología y sostenía que los movimientos debían realizarse con concentración, precisión y coordinación, en lugar de ejecutarse de manera automática.

Esta concepción también estaba relacionada con la postura. En su libro Return to Life Through Contrology, publicado originalmente en 1945, escribió: “Una buena postura solo puede adquirirse cuando todo el mecanismo del cuerpo está bajo un control perfecto”.

Quién fue Joseph Pilates, el creador del método

Joseph Hubertus Pilates fue un instructor físico alemán que desarrolló el sistema de ejercicios que posteriormente llevaría su apellido . Su propuesta no se limitaba al desarrollo de la fuerza muscular: también otorgaba importancia al control, la precisión y la coordinación con los que se ejecutaba cada movimiento.

Denominó originalmente Contrología a su método. El término hacía referencia a la utilización de la mente para dirigir y controlar los movimientos musculares, una idea que atravesaba su concepción del ejercicio.

En Return to Life Through Contrology, publicado en 1945, explicó los principios de su sistema y presentó una serie de ejercicios destinados a desarrollar el control corporal.

Su enfoque no se basaba únicamente en fortalecer los músculos, sino también en prestar atención a la forma en que se ejecutaba cada movimiento.

“Una buena postura solo puede adquirirse cuando todo el mecanismo del cuerpo está bajo un control perfecto”: de dónde sale la frase

Para Joseph Pilates, el control constituía un elemento central de la Contrología. En Return to Life Through Contrology, planteó que la práctica debía realizarse mediante un control consciente de los movimientos, con atención en la ejecución y la coordinación del cuerpo.

En la sección “Results of Contrology”, vincula específicamente ese control con la postura. Sostiene que una buena postura se adquiere cuando “todo el mecanismo del cuerpo” se encuentra bajo control.

Además, compara el funcionamiento del cuerpo con el de un automóvil y señala que, así como un motor, requiere que sus diferentes piezas estén correctamente ensambladas y funcionen de manera coordinada, el cuerpo necesita que sus distintas partes trabajen de forma integrada.

Es decir, para él, el control de las distintas partes del cuerpo permite que estas funcionen de manera coordinada y esa coordinación se refleja en la postura.

Por eso, dentro del planteo del libro, la postura no aparece como un elemento independiente del movimiento: es presentada como una consecuencia del funcionamiento coordinado del cuerpo bajo control.

Joseph Hubertus Pilates desarrolló la Contrología, el sistema de ejercicios que con el tiempo pasó a conocerse como método Pilates. Shutterstock

¿Por qué la Contrología pasó a llamarse Pilates?

Joseph Pilates denominó originalmente Contrología el sistema de ejercicios que desarrolló. El término hacía referencia al control consciente de los movimientos mediante la participación de la mente y la coordinación corporal.

Con el tiempo, el método comenzó a ser conocido también por el apellido de su creador. Aunque Joseph Pilates lo denominaba Contrología, el nombre Pilates ya se utilizaba durante su vida y terminó imponiéndose para identificar la disciplina. Tras su muerte, sus discípulos continuaron enseñando y difundiendo su trabajo.